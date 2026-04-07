Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»

Teo Cardalda es un clásico, un indispensable de la música hecha desde Vigo. Su trayectoria ya abarca más de 40 años, pero él todavía sigue experimentando, probando formatos y actuando en escenarios diversos. Para muestra el concierto que dará este viernes a las 20.30 horas en el nuevo Vitruvia, en la calle Reconquista, donde repasará sus temas solo con voz y piano.

La cita surgió por casualidad, cuando el músico se cruzó con el bar durante un paseo y se percató de que tenía un piano entre las mesas. «Nunca había hecho nada en la ciudad en este formato y sentí que era el sitio», confiesa. El aforo es de 60 personas y la entrada cuesta 20 euros.

—¿Qué se puede esperar el público del concierto?

Va a ser mayoritariamente un recorrido por las canciones de toda mi vida. Habrá temas de Golpes Bajos, canciones que compartí con artistas inolvidables como Antonio Vega, Enrique Urquijo o Ray Heredia, y también alguna versión. Además, tocaré algún tema de mi nuevo disco instrumental. Es un recorrido emocional por mi trayectoria, pero con una cercanía que no permiten otros escenarios.

—¿Es un nuevo formato?

Como espectáculo ya lo tengo configurado y lo he rodado en ciudades como Madrid o Barcelona, pero en Vigo, curiosamente, nunca lo había hecho. He tocado en la Puerta del Sol ante una multitud junto al alcalde, pero nunca en un sitio tan íntimo y especial como este. Tenía muchas ganas de vivir ese momento aquí; para 60 personas, con piano acústico y en un ambiente donde se cuida tanto la visión como la comodidad del espectador. Es el sitio perfecto para este formato de voz y piano.

—Más allá de este concierto, ¿qué proyectos tiene entre manos?

María (Monsonís) acaba de volver de su periplo por Filipinas, que fue bastante complicado por culpa de esta guerra en la que nos han metido. Tenemos allá a nuestra nieta y fue con mi hijo. Tuvieron muchos problemas para regresar y hace poco consiguió hacerlo vía China. Ahora que ya están aquí, retomaremos la actividad con Cómplices. Vamos a Colombia y tenemos bolos para el verano, pero la verdad es que tengo ganas de estar tranquilos y, sobre todo, deseando que se acabe todo este conflicto y este contexto de mentiras constantes que estamos viviendo.

—¿Qué le interesa ahora mismo en el panorama musical?

Estoy muy metido en la música clásica. Hay un catálogo brutal y cosas nuevas que me están alucinando. También me interesa mucho lo que está haciendo Rosalía, todo lo que está logrando. Y en general, hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes, sobre todo con producciones minimalistas, muy sencillas. Ese es uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones: hacer canciones con muy poco, a lo mejor con un bombo y una voz, y que funcionen igual de bien.

—¿Sigue la música que se hace en Galicia?

Sí. Galicia siempre ha sido una fuente de creatividad y atrevimiento. Ahí tienes a Tanxugueiras, Fillas de Cassandra… Hay cosas espectaculares, muy nuevas y con mucho contenido. Desde la Fundación Autor en Santiago trabajamos también para dar espacio a nuevos talentos, y constantemente aparecen artistas.

—¿Hay escena?, ¿puede repetirse un caldo de cultivo como el de la movida viguesa?

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La movida es irrepetible, se dieron unas condiciones muy concretas. Ahora todo está mucho más globalizado. Internet parecía que iba a facilitarlo todo, pero también hace que destacar sea más difícil. Aun así, hay una generación joven muy potente, sobre todo en la electrónica, el rap y otros sonidos actuales, con muchísima calidad. Vigo sigue siendo una ciudad muy llamativa, con algo especial. Siempre ha sido un escaparate y lo sigue siendo.