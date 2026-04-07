Sogama vuelve a la carretera por el corte del tren de residuos desde Vigo

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) se ha visto obligada, de nuevo, a reforzar el transporte por carretera ante la suspensión total del servicio ferroviario entre la terminal de Guixar-Vigo y el Complexo Medioambiental de Cerceda (A Coruña). La interrupción, según comunica la empresa pública, se prolongará del 7 de abril al 7 de mayo, un mes completo en el que no circularán trenes como consecuencia de las obras que ejecuta Adif en la infraestructura.

La decisión le fue trasladada a Sogama por el propio administrador ferroviario, que justifica el corte por la realización de «obras varias para la renovación integral de la infraestructura y vía tramo Redondela-Vigo Guixar», actuaciones incompatibles con el tráfico ferroviario en ese corredor.

El parón supone, según las estimaciones de la compañía, la cancelación de 39 circulaciones y un efecto directo en la operativa diaria: 1.170 contenedores deberán ser movidos por carretera «con medios propios» de Sogama. Cada unidad transporta 20 toneladas de residuos, lo que equivale a 23.400 toneladas que dejarán de viajar por ferrocarril durante este periodo.

La empresa advierte de que la incidencia obligará a reformular, una vez más, el plan de transporte, desplegando más recursos por carretera «con el consiguiente coste ambiental y económico». En la práctica, el cambio de modo implica un incremento de la huella asociada al transporte —mayor consumo de combustible y emisiones—, además del impacto logístico que conlleva la movilización de más camiones para mantener el flujo de entrada al complejo de tratamiento.

Sogama enmarca este episodio en una cadena de incidencias registradas en los últimos meses en el servicio ferroviario, que ya habían provocado alteraciones en la programación. Ahora, con el corte total anunciado por Adif, la compañía traslada que el efecto será inevitable tanto para su operativa como para el conjunto del sistema.

En un escrito remitido a los concellos, el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, pide disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar, subrayando que se trata de una circunstancia «totalmente ajena» a la voluntad de la sociedad pública y de las entidades locales. El responsable agradece, además, la colaboración y la «buena disposición» mostrada por los municipios en episodios anteriores de características similares.

El corte afecta a una de las conexiones logísticas clave para el traslado de residuos urbanos hacia Cerceda desde el área olívica. Y, aunque la empresa asegura que activará un plan alternativo para garantizar la continuidad del servicio, el propio anuncio confirma un escenario que Sogama venía señalando: la necesidad de recurrir al camión cuando el ferrocarril —su vía preferente por eficiencia— queda temporalmente fuera de juego.