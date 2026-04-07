Santiago realiza las cirugías cardíacas de Pontevedra pese a que el Chuvi opera en menos tiempo

Este mes se cumplen doce años de la decisión de la Consellería de Sanidade de quitar al Área Sanitaria de Vigo la población de 300.000 habitantes de Pontevedra y O Salnés que tenía como referencia el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) para operarse de Cirugía Cardíaca y desviar estos casos a Santiago. El departamento autonómico, dirigido por aquel entonces por Rocío Mosquera, alegó que era una «medida transitoria» por una "lista de espera exagerada" en el servicio vigués. Sin embargo, durante el último lustro, ha cerrado todos los años con la menor espera de Galicia y, pese a ello, la situación no se ha revertido.

Ciertamente, en 2012, las demoras en los quirófanos públicos vigueses, atomizados entre el Xeral y el Meixoeiro y con unas instalaciones precarias, eran más altas que las del complejo compostelano. Aunque, en la especialidad de Cirugía Cardíaca también lo eran las de A Coruña. Tras trasladarse al Hospital Álvaro Cunqueiro, en 2019, el servicio vigués logró rebajar la espera al nivel de las gallegas (53,5 días) y dejar de tener pacientes esperando más de seis meses.

Tras el impás provocado por la pandemia de covid-19 en 2020 —cuando volvió a subir la espera a 85 jornadas—, Cirugía Cardíaca del Chuvi encadena cinco años seguidos con mejores cifras de demora que su homólogo compostelano. De hecho, es el más ágil de los gallegos. Al cierre del pasado diciembre, operaba 21 días antes que el del Chus —en 42 frente a 63—. Pero la mayor distancia fue el año anterior, en 2024, en que llegó a intervenir casi 43 jornadas antes —45,4 frente a 88—.

De hecho, salvo en el último año, la demora en Cirugía Cardíaca de Santiago, ha estado por encima de la media gallega durante el último lustro. Y, de los tres complejos gallegos que realizan estas intervenciones, el compostelano es el único que posterga operaciones más allá de seis meses.

Demandas

Desde el Servicio de Cirugía Cardíaca del Chuvi siempre se han opuesto a este desvío y reclaman que se revierta la situación, sobre todo, por los beneficios para los pacientes que ello conlleva. «Básicamente, por proximidad, es la razón de peso más importante», explica el jefe de servicio, el doctor Juan José Legarra Calderón y añade que «el hospital de referencia más próximo a la Pontevedra capital y O Salnés».

La distancia es importante cuando es una urgencia, pero también en el resto, ya que reduce la distancia que tiene que recorrer la familia o cuidadores del paciente durante su cirugía e ingreso. En el servicio vigués les consta que los pacientes de Pontevedra prefieren ser atendidos en el Álvaro Cunqueiro.

En el complejo hospitalario de Pontevedra exigen que los pacientes que tienen que derivar fuera de su hospital porque carecen de ese servicio allí se operen «en un tiempo razonable». Y, fuentes del área sanitaria pontevedresa lamentan que «no está ocurriendo actualmente» porque las esperas son «mayores de lo deseable».

En Vigo garantizan que serían capaces de mantener unos buenos tiempos de atención aún con el incremento de actividad que representaría recuperar la población de referencia de Pontevedra.

Más servicios

Cirugía Cardíaca no es el único servicio del Chuvi al que la Consellería de Sanidade restó población de referencia para desviarla a Santiago. En Galicia hay tres hospitales de tercer nivel que son referencia en servicios y patologías complejas que, por la experiencia que necesitan acumular, no se pueden desarrollar en las siete áreas sanitarias. Dos de ellos están en la provincia de A Coruña —A Coruña y Santiago— y, el otro, es el de Vigo. La Xunta puso en marcha un nuevo mapa de derivaciones sanitarias el 15 de septiembre de 2013. Desde ese día, no solo pasaban a Santiago los pacientes de Pontevedra y O Salnés que necesitaran una operación de Cirugía Cardíaca, sino también los que requirieran atención de Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Neurocirugía infantil, Hemodinámica y Maxilofacial, entre otras. Sanidade repartía así a los habitantes gallegos para que Santiago pudiera tener la misma población de referencia que Vigo, aunque los pacientes se tengan que desplazar más. Los servicios luchan por poblaciones de referencia más grandes para poder acumular más experiencia, lo que conlleva el desarrollo de técnicas más especializadas y más financiación.