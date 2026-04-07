Un rechazo absoluto en Vigo a la guerra «imperialista»

Un rechazo total a la guerra «imperialista» en Irak, Irán, Líbano, Palestina, Cuba, Siria y Venezuela. Es el motivo que llevó a la Plataforma Galiza pola Paz a convocar nuevamente concentraciones en una treintena de municipios de Galicia, entre ellos, Vigo: el acto se desarrolló en la Farola de Urzáiz y contó con el apoyo del BNG.

La plataforma defiende que los vecinos salieron ayer a las calles «para denunciaren as continuas agresións do imperialismo, a violación da súa soberanía e da paz e as consecuencias nefastas para as vítimas directas e para os pobos de todo o mundo».

Jose Lores

La Plataforma Galiza pola Paz fue presentada públicamente el 2 de abril de 2025 por las organizaciones que se adhirieron al manifiesto «Galiza pola Paz»: 30 de diversa índole, según se muestra en su página web. Tiene como precedente la Plataforma Galega contra la OTAN, surgida en 2022 para dar «resposta de país» a la cumbre de la OTAN en Madrid.

«Reformúlase a partir de aí cun carácter máis abranxente e máis urxente ante os anuncios de investimentos militares e a escalada belicista», detalla la entidad, que prevé más acciones de este tipo en el futuro.