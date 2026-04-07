El PP de Vigo pide al Clúster de Turismo de Galicia que «rectifique» y «dé marcha atrás» en su propuesta para Peinador

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido al Clúster de Turismo de Galicia que «dé marcha atrás» y «rectifique» su propuesta de limitar el aeropuerto de Peinador a vuelos de negocio.

«Quiero reiterar mi rechazo a este planteamiento e ir un paso más allá reclamando al Clúster que dé marcha atrás», ha subrayado Sánchez en un audio enviado a los medios de comunicación, en el que ha dicho que esta idea, pese a no ser vinculante, «resulta del todo improcedente».

Para ella, los datos reflejan que el aeropuerto de Vigo tiene un «gran potencial», con capacidad para superar los 2 millones de pasajeros gracias al tirón que tiene la ciudad por motivos empresariales, «pero también por motivos de ocio».

Además, ha pedido a la Xunta que remarque su posición, que es contraria a la tesis del Clúster, según ha insistido Luisa Sánchez. «Lo que hace falta es planificación y rigor, y eso se supone que es el objetivo de las reuniones que se están manteniendo para relanzar las terminales gallegas ante el descenso de pasajeros», ha apuntado.

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«Mientras, en los últimos años en Vigo solo hemos asistido a un despilfarro que tiene cifra: más de 10 millones de euros que han salido del bolsillo de los vigueses y que se han gastado en subvencionar rutas aéreas. Rutas que nunca se han consolidado. Y, a pesar de que los hechos hablan por sí solos, Abel Caballero sigue empeñado en reincidir en el error porque no cree en el potencial de Vigo para captar conexiones a mercado», ha sentenciado la presidenta del PP local.