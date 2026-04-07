El PP carga contra Caballero por dejar a Vigo sin un gran parque canino financiado por la Xunta

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentó este lunes que la ciudad se quede fuera del plan de la Xunta para construir un gran parque canino financiado al cien por cien por el Gobierno gallego, una iniciativa que —según expuso— sí han aceptado otras urbes gallegas «de todos los colores políticos» como Ferrol, Lugo, Santiago, Ourense o Pontevedra.

La dirigente popular atribuyó esta ausencia a la «política de confrontación» que, a su juicio, practica el alcalde, Abel Caballero. «Lamentablemente, en Vigo no se va a hacer por la tozudez del alcalde, empeñado en negar cualquier actuación a los vigueses solo porque él no la lidera», reprochó, al tiempo que instó al regidor a «dejar de lado» su estrategia de «no a todo lo que tenga que ver con la Xunta» y «rectificar» para que la ciudad no siga quedándose fuera de inversiones.

Sánchez recordó que el PP ya solicitó en 2024 al Concello que se sumase a esta propuesta autonómica cediendo una parcela municipal, como —subrayó— han hecho otros ayuntamientos. En el caso de Ferrol, puso como ejemplo un parque canino de 2.000 metros cuadrados y añadió que el resto de ciudades adheridas a esta iniciativa lo tendrán a lo largo de 2026. «En Vigo, como siempre, seguiremos esperando a que le venga bien al señor Caballero», criticó.

Nueve parques anunciados y ninguno licitado

La portavoz municipal del PP vinculó además este debate con las promesas municipales sobre nuevas áreas para perros. Según expuso, Caballero anunció hace un año la creación de nueve parques caninos, pero «a día de hoy no ha empezado ninguno». En ese contexto, citó el caso de Barreiro, cuyo proyecto fue aprobado en agosto, pero todavía no ha salido a licitación y, además, generó contestación vecinal y quejas de propietarios de mascotas que lo consideraban demasiado reducido.

«O yo o nadie»

En su crítica política, Sánchez sostuvo que esta forma de proceder responde a una estrategia del alcalde basada en el «yo o nadie», y aseguró que Vigo ya ha perdido proyectos por esa vía. Entre los ejemplos, citó el Campus FP, que —según señaló— acabó en Ourense, y la renuncia del Concello a concurrir a convocatorias de subvenciones de la Xunta, como las vinculadas a la contratación de mujeres víctimas de violencia de género o las ayudas para modernizar instalaciones que aspiren al sello de Mercado Excelente.

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Con todo, la líder popular pidió al gobierno local que reconsidere su posición para que Vigo pueda acceder a una dotación que —defendió— responde a una demanda creciente en una ciudad donde cada vez hay más vecinos con animales de compañía y que, en su opinión, «se está quedando atrás en instalaciones» pese a los anuncios municipales.