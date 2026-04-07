Un nuevo hogar protegido en el Casco Vello: el Consorcio entrega otra vivienda rehabilitada en Vigo

La Xunta de Galicia entregó este martes una nueva vivienda de protección autonómica en el Casco Vello de Vigo, rehabilitada por el Consorcio Casco Vello, en un acto celebrado en un inmueble de la rúa Hortas. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, encabezó la entrega, acompañada por la delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz, y formalizó la adjudicación a una pareja de la ciudad.

El Gobierno gallego puso el foco en el doble objetivo del Consorcio: incrementar la oferta de vivienda protegida y, al mismo tiempo, revitalizar el corazón histórico a través de la compra y rehabilitación de edificios. Allegue destacó el trabajo desarrollado por la entidad —participada en un 90% por la Xunta y en un 10% por el Concello— y defendió el modelo de cooperación institucional: «Neste Consorcio vese esa necesaria colaboración entre administracións», indicó. En la misma línea, subrayó el efecto urbano de estas actuaciones en el barrio histórico: «Rehabilitar o casco vello e enchelo de vida: hai un antes e un despois».

Según los datos facilitados por la Xunta, desde la creación del Consorcio hace 20 años se han adquirido 93 inmuebles en el Casco Vello vigués. De ellos, 79 ya están rehabilitados, lo que se ha traducido en 140 viviendas y 36 locales. El volumen de inversión acumulada alcanza los 30,5 millones de euros.

La hoja de ruta continúa. En 2025 la entidad aprobó su Plan de Actuación hasta 2030, que contempla una aportación de la Xunta de 7,1 millones de euros para rehabilitar otros 25 inmuebles y seguir incorporando vivienda protegida al parque residencial del barrio, con calificación permanente.

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La conselleira enmarcó esta entrega en la estrategia autonómica para ampliar vivienda pública en Vigo, con especial mención a San Paio de Navia, donde la Xunta sitúa más de 900 viviendas de promoción pública en desarrollo, de las que 309 ya están en obras. Añadió también los planes de suelo residencial protegidos en la ciudad, como el PIA de Lavadores, aprobado inicialmente para 2.000 viviendas (todas protegidas), y el ámbito de Ramón Nieto, para más de 1.300.