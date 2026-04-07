Ingenieros españoles y británicos prueban con éxito un sistema híbrido de energía solar y fuentes nucleares para alimentar misiones espaciales

Un equipo de investigadores españoles y británicos, con una destacada participación de la Universidade de Vigo, logró probar con éxito un innovador sistema híbrido de energía que combina fuentes solares y nucleares para futuras misiones espaciales. El proyecto, financiado por la Agencia Espacial Europea, busca resolver uno de los grandes retos de la exploración: garantizar suministro energético estable en entornos extremos como la Luna o Marte.

La iniciativa está liderada por la Universidade de Vigo, la Universidad de Oviedo y la University of Leicester, y supone un avance clave en el desarrollo de sistemas energéticos más eficientes y duraderos para la ciencia planetaria. Las pruebas se llevaron a cabo en el Space Park de Leicester, donde se validó la integración de ambas fuentes de energía en un único sistema inteligente.

La aportación del equipo vigués fue especialmente relevante. Desde sus grupos de investigación, trabajaron en simulaciones térmicas avanzadas que permiten no solo generar electricidad, sino también mantener la temperatura operativa de los equipos en condiciones extremas. Este aspecto es crucial en escenarios como el polo sur lunar, donde las temperaturas pueden alcanzar los -173 ºC y las noches duran hasta 14 días terrestres.

El sistema híbrido combina la energía solar —limitada en ausencia de luz— con generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG), capaces de producir calor y electricidad de forma continua durante décadas. Gracias a esta combinación, se garantiza el funcionamiento de los dispositivos incluso en los periodos más adversos, al tiempo que se optimiza el peso total del sistema.

Noticias relacionadas

Desde la Universidade de Vigo destacan que este avance no solo refuerza la cooperación internacional, sino que sitúa a la investigación gallega en una posición destacada dentro del desarrollo de tecnologías clave para la exploración espacial. El éxito de estas pruebas abre la puerta a misiones más ambiciosas y sostenibles, donde la combinación inteligente de energía solar y nuclear será fundamental.