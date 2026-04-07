La estación viguesa de Guixar ya es «fantasma»

El ferrocarril en Vigo y su área metropolitana comenzó ayer el ensayo general del que será su futuro dentro de una década. La línea entre la estación viguesa de Guixar, Redondela y Guillarei permanecerá cortada durante los próximos 12 meses para acometer las obras de adaptación al Corredor Atlántico.

La inversión es de más de 110 millones de euros en diversos contratos, que abarcan la electrificación, sustitución de traviesas y balasto, mejora de los sistemas de seguridad o la ampliación de túneles en los puntos más sensibles.

Ciudadanos abandonan la estación de trenes de Guixar, hoy. / Marta G. Brea

La existencia de dos estaciones en la ciudad —Guixar y Urzáiz— permite que las afecciones por este corte sean más leves. La terminal de Vialia concentrará todas las llegadas y salidas por este medio de transporte durante los próximos 12 meses, anticipándose así casi una década al escenario planteado con la Salida Sur.

El túnel de 14 kilómetros que prolongará los existentes desde As Maceiras hasta Porriño permitirá que los servicios hacia norte, sur y este de la ciudad estén en un mismo edificio.

Además, la suspensión durante un mes del servicio entre Guixar y Cerceda por obras obliga ya a Sogama a trasladar por camión los residuos: serán 1.170 contenedores de basura.