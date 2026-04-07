El fenómeno de las demandas bancarias empieza a agotarse en Vigo tras llegar a contarse por miles cada año

Las participaciones preferentes marcaron un antes y un después en el fenómeno las demandas judiciales contra los bancos. Tras el escándalo derivado de la comercialización de este tipo de productos financieros complejos que se tradujo en miles de pleitos, llegó el derivado de las condiciones abusivas de las hipotecas, que tuvo uno de sus momentos más álgidos en 2017, hace una década, con el boom de los litigios por las cláusulas suelo y que, sin perder demasiado ritmo, volvió a repuntar en 2024, cuando se dispararon los de gastos hipotecarios. El fenómeno parecía no vislumbrar el final, pero en 2025 ya hubo una caída de procedimientos y este año ha vuelto a ocurrir. Y de forma más acusada. Al menos en el primer trimestre de este 2026, ya que los 169 casos de condiciones generales de la contratación relativos a hipotecas contabilizados suponen un 72% menos que los registrados en el mismo período del año pasado y están muy lejos de los datos obtenidos en ejercicios anteriores.

¿Se han agotado este tipo de pleitos? A día de hoy parece ser así, pero habrá que ver la evolución de los próximos meses para comprobar si esta tendencia a la baja se confirma y si no surge ningún nuevo litigio de esta materia. Desde 2017 hasta la actualidad, un período de casi diez años, se presentaron en Vigo más de 15.000 causas judiciales bancarias centradas en las hipotecas.

El 2016 es un año clave para entender este escenario: en diciembre de ese año se conocía la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que falló a favor de la retroactividad total con las cláusulas suelo, disparando la litigiosidad contra los bancos. Ejemplo de ello es que solo entre 2017 y 2018 en Vigo se formalizaron un total de 5.228 demandas. De hecho, hubo que crear un juzgado especializado.

Vencimiento anticipado o intereses excesivos

A raíz de aquel boom, los jueces empezaron a poner coto a otras condiciones abusivas de las hipotecas, como el vencimiento anticipado, los intereses moratorios excesivos, el seguro de prima única... Y surgieron también las demandas de gastos bancarios, la avalancha más reciente, ya que si bien ya se empezaron a presentar hace años, una vez se fueron clarificando las cuantías que pueden recuperar los consumidores en relación con lo abonado por Registro de la Propiedad, gestoría, tasación y notario, fue en 2024 cuando dieron lugar a otro pico de miles de procedimientos tras aclarar el TJUE y el Tribunal Supremo otra importante cuestión, la de la prescripción. Lo dictaminado por los jueces hace dos años amplió el plazo para demandar, pudiéndose reclamar también por hipotecas antiguas, por las firmadas hace décadas, lo que incrementó sobremanera el abanico de personas beneficiadas.

En 2025 siguieron sucediéndose un importante número de demandas, pero en este 2026 se ha notado ya un importante bajón. Hubo 169 pleitos hipotecarios entre enero y marzo (frente a los 621 del año anterior), a los que se unieron otros asuntos de condiciones de la contratación, pero ya relativos a otro tipo de préstamos, tanto bancarios como de otra índole, que sumaron 309, una cifra que en este caso sí se mantiene al alza.