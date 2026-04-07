Familias de Lavadores, Cabral o Teis, sin plaza en sus colegios al cifrar la ratio en 14 alumnos para Infantil

Tanto la falta de espacios como de alumnado son los grandes lastres de los colegios públicos; el primero por no poder crecer matriculando a más niños o aulas, y el segundo, por todo lo contrario, perder unidades o incluso profesores.

La situación ideal sería contar con los alumnos y el espacio suficiente para atender las demandas de las familias. Y así ocurre en el CEIP Eduardo Pondal, en Lavadores; el CEIP O Sello, en Cabral o el CEIP Paraixal, en los límites de Teis con Chapela: tienen la capacidad de aceptar todas las solicitudes de familias que deseen escolarizar a sus hijos en estos colegios públicos de la periferia, que ya de normal –y más con el descenso de la natalidad– no son muchas.

Sin embargo, para el curso 2026/2027 al contar con aulas agrupadas o mixtas (alumnos de diferentes edades conviven en una misma clase) en Infantil, la Consellería de Educación ha reducido drásticamente el número de vacantes que debían ofertar para 4º de Infantil durante el periodo de admisión, que concluyó el pasado día 23 de marzo.

Colegios pequeños y de la periferia

Así, mientras cualquier colegio puede ofertar 20 plazas de nuevo ingreso, al CEIP Eduardo Pondal solo se le han concedido 6 (8 en el caso del CEIP Paraixal) ya que no pueden exceder de 14 escolares al tratarse de aulas mixtas. «Con el alumnado que cursará 5º de Infantil que son ocho se llegaría a los 14 ofertando solo 6 plazas y hemos recibido 7 solicitudes. Nos han hecho un estropicio porque una familia quedará fuera en un colegio pequeño como el nuestro. Es la primera vez que tenemos que baremar, nos impide abrir más el colegio, crecer», lamenta Yago Cid, director del colegio de Lavadores.

Esta normativa que ha tenido que aplicar tanto Cid como su homóloga del CEIP Paraixal, María Dolores Danoz, resulta de la Ley 5/2024 de medidas fiscales y administrativas, de la Xunta de Galicia, que cifra en 14, 12 o 10 los alumnos con los que deben contar estas aulas mixtas. «Es la primera vez que nos pasa esto; cubrimos buena parte de las solicitudes pero algunas quedarán fuera. Ahora mismo, asumiendo todas las peticiones, nos daría para un desdoble. Esto sería lo ideal y que ninguna familia se quedase fuera», explica Danoz, quien lamenta que el buen hacer del colegio público, su proyecto educativo y la colaboración de las familias caiga en saco roto.

Hasta 21 solicitudes nuevas

«Tuvimos muchas visitas en las jornadas de puertas abiertas, el nuestro es un centro que al no tener línea de transporte nos limita y aun así recibimos hasta 21 nuevas solicitudes de matrícula. Dimos a conocer nuestra forma de educar y gustó. Es una lástima que por no desdoblar perdamos alumnos», zanja la directora del Paraixal.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicará antes del 25 de abril.