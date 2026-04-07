El cuidado de las zonas verdes de Vigo seguirá en las mismas manos durante cinco años más: luz verde a la adjudicación del «jugoso» contrato

Fumata blanca tras siete meses de tramitación. Los técnicos del Concello de Vigo han concluido la evaluación de las siete ofertas presentadas al concurso licitado en septiembre para renovar la concesión de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, lo que ha permitido aprobar el decreto de clasificación situándose como adjudicataria provisional la UTE que gestiona el servicio desde hace cinco años, con lo que si no pasa nada extraño en la entrega de la documentación requerida para firmar el contrato, seguirá ocupándose del cuidado de parques y jardines durante al menos otro lustro más. Así, las sociedades Acciona y Manten han hecho valer su propuesta de alto contenido técnico y especializado, con la mejor puntuación en este apartado, y una oferta económica por los cinco años de concesión previstos que asciende a más de 51,1 millones de euros (IVA excluido), un 7,14% menos que el presupuesto de licitación.

La UTE Acciona-Manten renovará, por tanto, una de las concesiones más jugosas que ofrece el Concello vigués junto a otras como las de limpieza viaria y recogida de basura, ayuda a domicilio, gestión del ciclo del agua o transporte urbano. Lo hace imponiéndose a otras grandes empresas que también habían puesto sobre sus ojos sobre un contrato valorado en un tope de 66 millones de euros gracias a «una oferta tecnológicamente avanzada, robusta y bien estructurada», según concluye el informe municipal emitido sobre los contenidos de las ofertas expuestos a juicios de valor, que le otorgó una puntuación de 96,2 puntos sobre 100, la más alta de todas las licitadoras

Este documento desgrana los principales motivos que han llevado al servicio de Parques y Jardines a decantarse por la actual concesionaria del servicio, recogiendo entre otras cuestiones que Acciona y Manten ofrecen como base logística una gran nave industrial en Bembrive de 2.031 metros cuadrados, a la que hay que añadir una superficie exterior en las instalaciones de 4.279 metros cuadrados para tener a buen resguardo la maquinaria «y minimizar desplazamientos improductivos». Asimismo, en clave de medios personales, además de subrogar a 124 trabajadores, las empresas aseguran que reforzarán el equipo técnico y contarán con un «amplio staff especializado» en sistemas de riego o gestión de arbolado, así como desarrollar un sistema de alertas meteorológicas basado en los datos de estaciones de la ciudad «que le permitirá ajustar la carga de trabajo».

La innovación tecnológica es otra de las señas de identidad, al contemplar la oferta que el servicio contará con drones para la vigilancia fitosanitaria, robots o máquinas para realizar mantenimiento y desbroces en pendientes extremas. Además, la flota de vehículos con las que contará el servicio incluirá, por ejemplo, motos y triciclos eléctricos y tendrán en cuenta la próxima entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones. «Garantizan una precisión inalcanzable para el resto», apuntan en otro parte del informe técnico los funcionarios del Concello. Por otro lado, Acciona y Manten se comprometen a activar un plan de gestión de plagas utilizando los drones y también a reducir «drásticamente» los envíos a vertederos con el objetivo de generar biomasa y contribuir a la economía circular. Prometen también trabajar con proveedores locales.

Los pliegos elaborados por el Concello para renovar el servicio de mantenimiento de las zonas verdes establecen que el área inicialmente a cuidar supera los tres millones de euros de metros cuadrados, de los que 797.000 metros cuadrados se corresponden con parques forestales, repartiéndose el resto entre 11 zonas singulares como Castrelos, paseo del Lagares o Plaza de Compostela, y las pequeñas zonas repartidas por la urbe. El proceso de adjudicación provisional a la UTE Acciona-Manten se prolongó unas semanas más de lo previsto después de que se tuviese que analizar una posible baja temeraria de la empresa Prezero, que ofertó un precio de 49 millones. Aunque fue admitida la propuesta, la actual adjudicataria hizo valer su mejor planteamiento técnico para llevarse el gato al agua.