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La construcción del IES de Navia arranca el 24 de abril

Podría entrar en funcionamiento para el curso 2028/2029

Tendrá capacidad para alrededor de 700 alumnos de ESO y Bachillerato

Recreacción del futuro instituto de Navia

Recreacción del futuro instituto de Navia / FdV

Elena Villanueva

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunciaron que será el próximo 24 de abril cuando arranquen las obras de construcción del nuevo instituto de Navia, con la idea de que esté terminado a finales de 2027. De este modo, podría entrar en funcionamiento para el curso 2028/2029.

INFOGRAFIA DEL FUTURO INSTITUTO DE IES NAVIA

INFOGRAFIA DEL FUTURO INSTITUTO DE IES NAVIA / FdV

IES Domingo Villar

El centro educativo, denominado IES Domingo Villar supondrá una inversión autonómica de casi 18 millones de euros.La Xunta ha explicado que se produjeron algunas demoras que impidieron iniciar antes los trabajos por cuestiones administrativas «ajenas» al Gobierno gallego. En concreto, pese a solicitar en diciembre de 2024 la licencia municipal, hubo que esperar siete meses para su concesión, indican. A este respecto, desde el Concello de Vigo se precisa que «el 30 de junio del año 2025, el Concello autorizó el proyecto básico de este instituto; por lo tanto, hace 9 meses que el Concello le concedió licencia».

Después, Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, requirió documentación a la Xunta sobre el proyecto y no fue hasta la semana pasada cuando resolvió favorablemente. Todo ello pese a que las obras ya están adjudicadas desde noviembre de 2025, recalca el Ejecutivo autonómico.

Nueva arquitectura pedagógica

Pese a todo, Román Rodríguez ha reivindicado que el nuevo instituto de Navia será el primero construido de forma íntegra en base a los parámetros del plan de nuevo arquitectura pedagógica, lo que lo convertirá en un «referente» en toda España. «Supone un salto adelante en términos cualitativos, dado que estamos hablando de un modelo de centro más flexible y adaptado a las necesidades de la educación del siglo XXI, con espacios versátiles cuyo uso va a dar respuesta a distintas funciones según necesidades», subrayó el conselleiro.

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Por su parte, Allegue indicó que los trabajos se iniciarán con actuaciones de movimiento de tierras y la ejecución de la estructura del edificio, con un plazo de ejecución previsto de 21 meses en total.

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