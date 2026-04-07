El Concello de Vigo desbloquea la nueva concesión al Celta del estadio de Balaídos

La excelente sintonía que reina en los últimos tiempos entre Concello de Vigo y Celta sumará este próximo viernes 10 de abril un nuevo episodio a recordar. Según acaba de avanzar el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el gobierno local aprobará en su reunión semanal los pliegos y las bases de la concesión directa al Celta del estadio de Balaídos, lo que permitirá a la entidad presidida por Marian Mouriño disponer del coliseo vigués durante un período mínimo de 50 años, ya que se incluirá una cláusula mediante la cual se podrá prorrogar hasta los 75. ¿Qué supondrá esto?

«Con esta aprobación y una vez realizada la concesión, el Celta podrá utilizar el estadio para fines deportivos, terciarios y otros usos complementarios», destaca Caballero sobre el procedimiento desbloqueado tras meses de preparación en los despachos, que busca dotar al Celta de una base sólida que le permita incrementar sus ingresos y, en consecuencia, mantener la senda de progreso de los últimos años.

La maduración del acuerdo ha ido en paralelo al avance de los trabajos de reforma del estadio, con la grada de Gol avanzando a un excelente ritmo para estar plenamente operativa a principios de 2027, a lo que hay que sumar el espaldarazo recibido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para devolver a Vigo las esperanzas de ser sede del Mundial 2030, lo que permitirá acelerar la ampliación del aforo de Balaídos hasta superar los 40.000 espectadores, una capacidad que, lejos de asustar al Celta, le motiva para llenarlo no solo durante la competición futbolera, sino abriéndolo a nuevos usos.

«Es una gran decisión, estoy muy satisfecho porque cuando operamos desde el diálogo sacamos cosas adelante. Es una noticia muy buena para la ciudad, el Celta y el deporte, en definitiva para todos», concluye Caballero.