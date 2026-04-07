El Concello de Vigo defiende que el AVE directo por Cerdedo sigue «en tiempo y forma»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, salió este lunes al paso de la respuesta del Gobierno a una pregunta escrita en el Senado sobre la «variante de Cerdedo», el trazado de alta velocidad entre Vigo y Ourense que permitirá la conexión directa con Madrid. El regidor aseguró que el calendario pactado con el Ministerio de Transportes se mantiene sin cambios y atribuyó a «una equivocación» la mención a un nuevo contrato de Adif de seguimiento hidrogeológico como si condicionase la futura declaración de impacto ambiental (DIA).

Caballero reconstruyó la cronología de contactos con Transportes a partir de enero de 2025, cuando afirma haberse reunido con la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, tras haber trasladado al ministro Óscar Puente «la necesidad imperiosa» de culminar los pasos para el AVE directo Vigo-Madrid por Cerdedo. En esa secuencia, situó una reunión telemática celebrada en febrero de 2025 con el director general del sector ferroviario y el subdirector del Ministerio, de la que —según su versión— salió un acuerdo para licitar conjuntamente la tramitación ferroviaria y ambiental.

En ese paquete, detalló, se incluyeron tres grandes bloques: redacción y actualización del estudio informativo, trabajos ambientales complementarios (con especial atención al estudio hidrogeológico, sondeos y niveles piezométricos) y la tramitación de la DIA. «Nos dimos un plazo de 24 meses para conseguir la declaración de impacto ambiental», afirmó, desglosando ese horizonte en 18 meses para la ingeniería y documentación técnica y seis meses para la tramitación ambiental.

El alcalde sostuvo que el Ministerio cumplió «taxativamente» ese guion al licitar en abril de 2025 el contrato que integraba el estudio informativo y la declaración ambiental. Y subrayó un hito clave: la firma del contrato el 4 de septiembre de 2025, fecha desde la que —añadió— empieza a contar el plazo de 24 meses. Con ese punto de partida, Caballero situó la información pública en marzo de 2027 y la DIA en septiembre de 2027.

El foco de la controversia, explicó, está en un párrafo de la respuesta parlamentaria en el que se alude a que Adif prepara la documentación para licitar un nuevo contrato de seguimiento hidrogeológico de 60 meses. Hasta ahí, concedió, «correcto». Pero considera «erróneo» que se plantee como un requisito para «actualizar la solución» y «conseguir la declaración de impacto ambiental». «La declaración de impacto ambiental no depende para nada de este estudio de Adif», defendió, al enmarcarlo como una actuación paralela de vigilancia de condiciones hidrogeológicas, «que incluso se hace con los trenes ya construidos y operando».

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Caballero aseguró haber contactado con el Ministerio tras conocer la respuesta y dijo contar con la confirmación de que «se mantienen exactamente los plazos»: «Tengo la garantía del Ministerio de Transportes de que la declaración de impacto ambiental sigue en tiempo y forma y será obtenida en septiembre del 27, antecedida por una información pública en marzo del año 27».