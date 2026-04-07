El Concello de Vigo blinda su apoyo a O Marisquiño y Vigo Sea Fest

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, certificó este martes el apoyo del Concello a dos de los festivales de más nombre en la ciudad como son O Marisquiño y el Vigo Sea Fest en sendas reuniones mantenidas con sus respectivos responsables. Primero, el regidor firmó el convenio de colaboración con O Marisquiño, dotado con más de 1,3 millones de euros que permitirán financiar en su totalidad el festival de deporte urbano. Lo hizo junto al fundador del evento, Carlos Domínguez «Pity», destacando la apuesta municipal por esta cita.

«En cuatro días, veremos a 1.500 deportistas de más de 30 países en Samil con distintas prácticas, también algunas adaptadas a personas con discapacidad, a lo que hay que sumar toda la programación cultural, de animación, conciertos. Será la mejor edición que hubo nunca», subrayó Caballero, poniendo en valor que la aportación del Concello permite que sea totalmente gratuito para el público y reprochando a Diputación de Pontevedra y Xunta que no se sumen.

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Por otro lado, el regidor mantuvo un encuentro con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza, a quien le confirmó también el respaldo del Concello para la VII edición del Festival Arvi do Peixe Vigo Sea Fest 2026, previsto entre el 9 y el 12 de julio. Para la organización, esta cita contribuye a reforzar la identidad marinera viguesa e impulsa la proyección exterior de la ciudad como capital europea de la pesca. «Es una actividad de rango económico muy importante», coincidió Caballero.