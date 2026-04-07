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Un carguero con palas eólicas de China se refugia en la ría de Vigo por el temporal

El 'Jolly Danube', de 229 metros de eslora y consignado por Incargo Galicia, fondeó junto al AidaSol y prevé retomar ruta este miércoles rumbo al norte de Europa

El 'Jolly Danube', de 229 metros de eslora, esta mañana, arribando a Vigo.

El 'Jolly Danube', de 229 metros de eslora, esta mañana, arribando a Vigo. / Marta G. Brea

Francisco Díaz Guerrero

No solo el crucero AidaSol se vio obligado a buscar refugio en Vigo este martes por el brusco cambio del estado de la mar. También lo hizo el bulkcarrier abanderado en las islas Marshall Jolly Danube, cuyas grandes dimensiones fondeado en la ría no pasaron inadvertidas.

Este mercante transporta desde China un cargamento de palas para la industria eólica marina del norte de Europa. A bordo del gran buque trabajan 24 tripulantes y su construcción data de 2010, cuando salió de astilleros coreanos. Con una eslora de 229 metros y una manga de 32 el Jolly Danube tiene previsto reanudar viaje este miércoles, según informa Prácticos de Vigo en su página web. Fue consignado por Incargo Galicia.

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