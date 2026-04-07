Caballero: «Estamos al lado de los médicos de cirugía cardíaca para que recuperen las 300.000 personas que derivaron a Santiago»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha hecho eco de la reivindicación para que el Servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) recupere la población de referencia de 300.000 personas del norte de la provincia que la Consellería de Sanidade derivó hace doce años a Santiago escudándose en las demoras más largas que, por aquel entonces, tenían en los hospitales vigueses. Hoy opera 21 días antes que los quirófanos compostelanos que, de media, tardan algo más de dos meses.

«En Santiago hay que hacer más espera de la que hace se hacía en Vigo y, por tanto, estos pacientes desviados están en peores condiciones», reprochó el regidor, a lo que sumó que «la lista de espera es muy importante allí», cuando en el Chuvi hay «un servicio excepcional». «¿Por qué se derivan a Santiago? ¿Por qué nos quitan esos pacientes?», cuestiona.

«Estamos al lado de los profesionales, de los médicos en cirugía cardíaca para que se recuperen las 300 000 personas que se derivaron», resalta Caballero, que reprocha, «de nuevo, los privilegios feudales» de la ciudad compostelana.