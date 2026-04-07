El BNG reclama una intervención «enérgica» ante la pérdida de empleo industrial en Vigo

El BNG ha vuelto a situar la industria en el centro del debate político municipal y reclama una intervención pública «enérgica» ante la pérdida sostenida de empleo en el sector en Vigo. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, responsabiliza a la Xunta —gobernada por el PP— de lo que define como un debilitamiento progresivo del músculo productivo de la ciudad.

La formación nacionalista sostiene que los últimos datos oficiais de paro reflejan un repunte del desempleo industrial del 2,5% en marzo y de hasta un 5% en el último semestre, una tendencia que, a juicio de Igrexas, «vén de lonxe». En ese balance sitúa la cifra de 3.500 empleos destruidos desde 2009 y advierte de que, en la última década, desapareció el 18% de las empresas del sector.

En paralelo, el BNG vincula este retroceso con un deterioro del mercado laboral: más temporalidad, más parcialidad y salarios insuficientes. «Mentres se destrúe emprego industrial o que medra é a precariedade, con máis contratos temporais, máis parcialidade e salarios que non chegan», advirtió Igrexas, que lamenta que haya familias trabajadoras que «non poden vivir con dignidade malia ter un emprego».

El portavoz nacionalista señaló directamente al Ejecutivo de Alfonso Rueda: «Non podemos tolerar a súa inacción mentres a desertización produtiva da maior cidade do noso país avanza sen freo». Y añadió una crítica sobre el modelo económico local: «Non podemos… aceptar que o futuro da nosa cidade se limite a ser un parque temático para o turismo de excursión».

Políticas «decididas e valentes»

Frente a este escenario, el Bloque insiste en la necesidad de políticas «decididas e valentes» para que Vigo recupere su papel como «potente pulmón produtivo» de Galicia y avance hacia un modelo basado en innovación, tecnología y comunicaciones. Entre las propuestas que pone sobre la mesa figuran un plan de reactivación industrial en la comarca, la creación de un Centro de Reparacións Navais y un Centro Metropolitano de Impulso Tecnolóxico.

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«É hora de actuar, porque sen industria non hai futuro e Vigo non se pode resignar a seguir quedando atrás», remachó Igrexas.