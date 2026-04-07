La Asociación Protectora de Animales de Vigo pende de un hilo tras más de 70 años de vida

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo pasa por un momento muy delicado. Su función principal fue durante décadas gestionar el refugio municipal de A Madroa, cometido que tuvo que dejar con mucha pena el 31 de agosto de 2024, tras la llegada a las instalaciones de la empresa Servicios Gallegos de Lacería (Servigal): el Concello se vio obligado a sacar esta licitación para cumplir los exigentes requisitos de la ley de bienestar animal, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023. Su supervivencia está en el aire tras más de 70 años de vida.

Para abordar el futuro de la entidad, la directiva convocó el viernes la asamblea anual ordinaria en el Centro Cívico de Teis a las 19.30 horas, en la que se reunirán los socios. Su presidente, Andrés León, lamenta que «nadie» se ha puesto en contacto con ellos desde su marcha del recinto municipal de A Madroa. «Lo único que hemos logrado es que se implementara un día más de paseo para los perros: los hay los miércoles y los sábados. Más allá de eso, nada. Y no tenemos actividad porque la asociación se creó para atender las necesidades del refugio de A Madroa», explica León.

Marta G. Brea

Este escenario lleva a la entidad a hacerse una pregunta: ¿debe seguir con vida? Los socios decidieron en la anterior asamblea mantener «latente» la asociación por si Servigal, debido a algún motivo, decide dejar de gestionar el recinto de perros y gatos. La empresa firmó un contrato con el Concello de 2,8 millones de euros para cuidar el refugio entre 2024 y 2027, lejos de los más de 100.000 euros de subvención anual que recibía la asociación, aunque el Ayuntamiento también ayudaba con material y alimentos. «Nuestra idea es esperar hasta que finalice», añade.

Una esperanza «muy romántica y utópica»

En todo caso, León reconoce que esta es una esperanza «muy romántica y utópica», por lo que, en la asamblea, también se pondrá sobre la mesa si la asociación debe seguir en pie. Indica que hay unos 500 socios, una cifra que se ha mantenido en los últimos años a pesar de dejar A Madroa. La última cuota no se les ha cobrado. Confiesa que, sin actividad, no cree que tenga sentido aguantar mucho más tiempo, por lo que vuelve a reclamar a Concello y Servigal que les permitan formar parte de la promoción y concienciación de la adopción responsable.

«Seguimiento de adopciones, charlas en colegios, campañas en las redes... O sea, lo que siempre se nos dijo: que se iba a contar con nosotros para esto», lamenta León antes de denunciar el «oscurantismo total y absoluto» de la empresa. «Sabemos que el censo de animales ha bajado bastante. Eso nos encoge el corazón pensando en cosas malas», indica antes de apuntar la necesidad de ser «realistas» al hablar del futuro de la asociación. «En más de año y medio, no nos han llamado para proponernos nada ni para preguntarnos cómo estamos. Cuanta menos gente, mejor para ellos», critica.

León informa que, en la asamblea ordinaria, en la que se presentarán las cuentas del año pasado y se presentará la hoja de ruta de 2026, la directiva propondrá a los socios mantener activa la asociación «hasta que pasen los tres primeros años de concesión de Servigal», ya que «nunca se sabe». «Igual llega el tercer año y dice que se van. Ahí estaríamos nosotros, a la expectativa para ofrecer un plan B. Si los socios dicen que nos disolvemos, pues ya está. Yo tengo esperanza de que no. A todo el mundo le daría pena. Han sido muchísimos años», recuerda.

Las cifras defienden la gran labor que hizo la actual directiva de la Asociación Protectora de Animales y Plantas desde su llegada a A Madroa a finales de diciembre de 2023. Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2024, fueron adoptados 193 gatos y perros –destacaron ligeramente los segundos–. En estos meses, además, se entregaron a sus dueños 58 animales tras ser recogidos por el servicio de lacería y se dieron en acogida 40. Ahora, esta entidad busca seguir ayudando a los peludos.