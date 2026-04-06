La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas

El Consello da Xunta aprobó este martes el decreto por el que se nombra a Xiana Fernández-Albor como nueva presidenta del Patronato del «Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia», un cargo en el que releva a Fernando Garrido Valenzuela, según informó el Gobierno autonómico.

El nombramiento sitúa al frente del órgano del parque a un perfil técnico y especializado en gestión ambiental, con formación vinculada al ámbito de la conservación y la ordenación de recursos naturales. Fernández-Albor es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, cuenta con el título de técnico superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos por la Escola de Capacitación Técnica de Lourizán y ha cursado un máster en Biología de la Conservación por la Universidad Metropolitana de Manchester.

La Xunta destaca, además, su trayectoria en divulgación y comunicación ambiental, un ámbito que ha combinado con la participación en grupos y proyectos de investigación. En ese recorrido, figura su colaboración en trabajos dirigidos por la Universidad de Bristol y por el Instituto para la Conservación del Bosque Tropical en Uganda, además de su implicación en iniciativas relacionadas con la contabilización e identificación de ictiofauna en ríos, la conservación de cetáceos y la promoción del reciclaje.

Con este relevo, el Ejecutivo autonómico refuerza el perfil científico-técnico en la presidencia del Patronato del parque nacional, un espacio que engloba algunos de los enclaves más emblemáticos del litoral gallego y cuya gestión combina valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales.

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El decreto aprobado por el Consello formaliza, así, un cambio de etapa al frente del Patronato, que pasa a estar presidido por Fernández-Albor tras la salida de Garrido Valenzuela.