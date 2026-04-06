La Xunta abre el programa «O Teu Xacobeo» con 3 millones para proyectos en 2026 y 2027

La Xunta quiere que el Xacobeo 2027 no se diseñe solo desde los despachos, sino también desde el territorio. Con ese objetivo, la delegada territorial en Vigo, Ana Ortiz, animó este lunes a ciudadanía, empresas y entidades a presentar propuestas para el nuevo programa «O Teu Xacobeo», una convocatoria plurianual que respaldará proyectos a desarrollar en 2026 y 2027 y que cuenta con una dotación global de 3 millones de euros.

Ortiz trasladó ese mensaje durante una visita a la sede en Vigo donde mantiene su actividad el colectivo Discamino, en un encuentro centrado en conocer las líneas de actuación previstas para este año. La representante autonómica recordó que el Diario Oficial de Galicia publicó en marzo las bases de esta nueva edición y subrayó que el plazo para solicitar las ayudas correspondientes a proyectos que se ejecuten en 2026 termina el 27 de abril.

La convocatoria se enmarca en la estrategia de Turismo de Galicia y en el Plan Director dos Camiños de Santiago 2022-2027, con la intención de implicar a la sociedad gallega —tejido empresarial, entidades y público general— en la programación del Xacobeo. La filosofía del programa es abrir la puerta tanto a eventos de mayor dimensión como a iniciativas locales vinculadas a valores xacobeos como la solidaridad, la hospitalidad y la tolerancia, además de poner el foco en recursos turísticos estratégicos como la naturaleza, el patrimonio o la gastronomía.

La dotación de 3 millones se distribuye en dos líneas: una, de 2 millones, destinada a autónomos y pequeñas y medianas empresas; y otra, de 1 millón, para entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas podrán cubrir hasta el 60% del presupuesto subvencionable en el caso de entidades privadas y hasta el 80% en organizaciones sin ánimo de lucro, con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

En cuanto al calendario, los proyectos de 2026 deberán ejecutarse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre; y, si se desarrollan en 2027, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Las iniciativas podrán ser de ámbito artístico, patrimonial y de pensamiento, deportivo o social, siempre que contribuyan a la dinamización de los Caminos, al desarrollo rural, a la inclusión y accesibilidad e incorporen criterios de calidad, igualdad y respeto ambiental.

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«O Teu Xacobeo» toma el relevo del programa impulsado en el doble Año Santo 2021-2022, que apoyó 572 proyectos con 8 millones de inversión pública y cerca de 15 millones movilizados, según el balance de convocatorias anteriores.