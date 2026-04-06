Vigo suma más de una decena de edificios en venta por más de 1 millón de euros

La cifra de edificios en venta se ha estancado en el último año: hay más de 80 disponibles. A finales de 2021, eran unos 150, casi el doble. Las ayudas para la rehabilitación y la elevada demanda de vivienda en un escenario sin suelo disponible hasta que entró en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), a finales de agosto de 2025, agitaron este mercado, con buenas noticias para la ciudad: inmuebles abandonados recobraron su brillo, un paso que permite revitalizar zonas degradadas.

De los más de 80 disponibles, según recoge el portal inmobiliario Idealista, más de una decena superan el millón de euros y 13 están en venta por debajo de 300.000 euros. Entre los más caros, destacan dos anunciados por 3,8 millones de euros. Uno de ellos está «en pleno funcionamiento como uso turístico» y se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros de la calle Príncipe y de Porta do Sol (no se concreta la ubicación). Suma 16 apartamentos y cuatro plazas de garaje en cinco plantas.

El otro de 3,8 millones, situado en el centro (tampoco se detalla la ubicación), dispone de seis plantas, 17 viviendas y cinco plazas de garaje. Indica el anuncio que es «de uso mixto»: residencial, hotelero u otros. En el 31 de la calle Colón, frente a La Farola, está en venta un edificio modernista. «Conserva sus hermosas fachadas originales, manteniendo ese encanto señorial típico de Vigo, y se vende con el proyecto, con 1.732 m2 de superficie, ya aprobado para construir un interior totalmente nuevo y moderno», muestra el anuncio.

En el número 22 de Urzáiz, en el cruce con la calle Magallanes, llama la atención un edificio en mal estado cuyo bajo se llena de carteles de conciertos y actividades programadas en Vigo. Está en venta por 1,7 millones. «Posibilidad de ejecutar una tercera planta. Licencia concedida en 2024 para la rehabilitación integral de todo el edificio y la adición de la tercera planta. Los actuales dueños se reservarían la propiedad del bajo existente. El precio incluye el coste de la rehabilitación integral», informan los responsables.

Entre los más baratos, destaca uno anunciado en Fotocasa: en la avenida de Galicia, cerca de Sanjurjo Badía, se vende un edificio por 90.000 euros. Tiene bajo y tres alturas. Necesita una reforma integral. Otro de la parte baja de la tabla se sitúa en la calle Caracol, en el Casco Vello: 170.000 euros por dos plantas más bajocubierta. Es de uso mixto. En Pi i Margall, está en venta un inmueble por 215.000 euros. «Es ideal para una familia que busque un proyecto de vivienda», indica el anuncio.

Alquiler por las nubes

Uno de los motivos que animan a los inversores a comprar edificios es rentabilizar el desembolso de la adquisición y la reforma por medio del arrendamiento de los pisos, ya sea en el mercado de larga estancia o en el vacacional. El precio medio del alquiler tradicional en Vigo parece no tener techo. Según los datos recogidos por el portal Idealista, el que reúne más viviendas disponibles para arrendar, el metro cuadrado subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord.

Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumenta desde septiembre, primer mes con el nuevo PXOM en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe más poblada de Galicia. En la ciudad olívica, no se limita el alquiler: el Concello prefiere optar por alternativas.