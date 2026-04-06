Vigo ensaya el tren de la próxima década

Un paso atrás para coger impulso. El ferrocarril en Vigo y su área metropolitana comenzará este martes el ensayo general del que será su futuro dentro de una década. La línea entre la estación de Guixar, Redondela y Guillarei permanecerá cortada durante los próximos 12 meses para acometer las obras de adaptación al Corredor Atlántico. La inversión de más de 110 millones de euros en diversos contratos que abarcan la electrificación, sustitución de traviesas y balasto, mejora de los sistemas de seguridad o incluso la ampliación de túneles en los puntos más sensibles.

Afortunadamente, y dada la existencia de dos estaciones en la ciudad, las afecciones por este corte serán más leves. La terminal de Urzáiz concentrará todas las llegadas y salidas por este medio de transporte durante los próximos 12 meses, anticipándose así casi una década al escenario planteado con la Salida Sur. El túnel de 14 kilómetros que prolongará los existentes desde As Maceiras hasta O Porriño permitirá que los servicios hacia norte, sur y este de la urbe estén en un mismo edificio.

Para este simulacro Renfe ha tenido que aplicar varios cambios en su oferta comercial desde la ciudad. La de mayor calado es el traslado desde mediados de febrero del Alvia «catalán» a la estación de Urzáiz. El convoy que recorre los 1.386 kilómetros hasta Barcelona será diario desde este martes, añadiendo nuevas paradas en Pontevedra, Vilagarcía y Santiago.

El avance de las obras del Corredor Atlántico cortan el acceso en ferrocarril a Vigo desde el martes / Pedro Mina

Las obras en la estación de A Coruña han reducido el número de vías disponibles, optando la operadora pública por garantizar su enlace con un transbordo en Ourense. También han cambiado de origen el resto de regionales hacia la provincia de A Coruña, concentrando así toda la oferta del Eje Atlántico entre «rápidos» y «lentos».

Hace un año ya se trasladó el primer servicio, con salida a las 5 de la mañana, siendo la primera vez que un convoy diésel circulaba por estos túneles. Los horarios se mantendrán entre Arcade y el norte de estaciones, siendo las variaciones de unos minutos a Vigo. Para los regionales de Ourense y Ponferrada o el Tren Celta a Oporto se mantendrá Guixar como origen y destino... pero en autobús. Renfe ha establecido un Plan Alternativo de Transporte desde la estación de la calle Areal hacia Valença y la ciudad de las burgas.

Actuaciones ya en marcha

Los viajeros habituales ya padecen desde hace 11 meses los efectos de estas obras del Corredor Atlántico. Los cambios más visibles son en la estación principal de Redondela, donde se han levantado las andenes y línea férrea para adaptarla las exigencias de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Al mismo tiempo una de las dos vías hasta el puente de Rande está completamente retirada, apilándose las traviesas en su margen para ser renovadas.

Sin embargo, las actuaciones de mayor calado llegarán en los términos municipales de Mos y O Porriño. El principal contrato de 49 millones adjudicado en diciembre incluye la ampliación del gálibo de los tres túneles, siendo el de Os Valos (972 metros) el de mayor longitud. Así se actualizará a la normativa de seguridad y se sustituirá el voltaje de 3 kV vigente desde 1981 por una de 25 kV. n