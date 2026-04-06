La Semana Santa gana peso turístico en Vigo con picos del 88% en hoteles
El alcalde sitúa la cita como «un nuevo espacio de ocio» y subraya el éxito de los espectáculos y la afluencia a las procesiones
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo este lunes un balance «muy positivo» de la Semana Santa en la ciudad, que cerró —según los datos trasladados por el Concello— con una ocupación hotelera por encima del 85% y picos aún mayores en jornadas clave. «El viernes superamos el 87, prácticamente el 88% de ocupación», subrayó el regidor, que enmarcó estas cifras en la consolidación de un nuevo «espacio turístico» para Vigo.
Caballero defendió que la ciudad está «afianzando» una Semana Santa que, a su juicio, «hace diez años ni siquiera existía» como producto turístico. En su lectura, la clave ha sido una programación extendida por distintos puntos del municipio, con actividades de ocio y cultura que han acompañado a las celebraciones religiosas.
Entre los ejemplos citados, el alcalde puso el foco en la oferta de magia e ilusionismo desarrollada estos días. «Los magos actuando en la Porta do Sol… en el homenaje a Houdini estaba la Puerta del Sol abarrotada de gente», señaló. A ese apartado sumó la presencia de bandas de música y una programación musical que calificó de «notable».
En paralelo, Caballero destacó el tirón de los actos litúrgicos y su capacidad de convocatoria. «Las procesiones de Semana Santa movilizaron a miles de personas», afirmó, en un balance que, además del impacto turístico, vinculó a la «representación» y al ambiente vivido en la calle.
Con este balance, el gobierno local pretende apuntalar la Semana Santa como una cita con peso propio en el calendario de la ciudad: «Un nuevo espacio turístico, un nuevo espacio de ocio que acabamos de implementar», concluyó el alcalde.
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