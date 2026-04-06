El PP de Vigo pide explicaciones a Caballero por un nuevo retraso del AVE por Cerdedo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reclamado explicaciones al alcalde, Abel Caballero, tras conocerse un nuevo retraso en la tramitación de la variante ferroviaria de Cerdedo, considerada la conexión directa de alta velocidad entre Vigo y Madrid. Según la información trasladada por el Gobierno central en respuesta a una pregunta del Partido Popular en el Senado, el Ministerio de Transportes prepara la licitación de un contrato de seguimiento hidrogeológico con un plazo de ejecución de cinco años.

De acuerdo con esa respuesta oficial, el departamento que dirige Óscar Puente impulsará un nuevo estudio técnico con el objetivo de analizar las soluciones planteadas y avanzar en la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. Este nuevo trámite supondría, en la práctica, ampliar los plazos del proyecto al menos hasta 2031, según sostiene el PP vigués.

Ante esta situación, Sánchez criticó lo que considera una nueva dilación en una infraestructura que el regidor vigués ha señalado en reiteradas ocasiones como prioritaria para la ciudad. La dirigente local del PP cuestionó además la falta de reacción pública del alcalde tras conocerse este nuevo calendario y recordó que en meses anteriores había defendido el compromiso del Ejecutivo central con Vigo.

La líder popular también aludió a anuncios previos relacionados con la variante de Cerdedo, como la licitación de estudios informativos para esta conexión ferroviaria, que —según indicó— tenían como objetivo acortar plazos y relanzar el proyecto. En este sentido, consideró que la sucesión de informes y trámites técnicos está posponiendo de forma continuada la ejecución de la infraestructura.

Sánchez instó al alcalde a exigir explicaciones al Gobierno central y a aclarar el futuro de la variante, al tiempo que cuestionó el grado de compromiso del Ejecutivo con las demandas ferroviarias de la ciudad. Según señaló, el desarrollo del proyecto en los últimos años se ha centrado en la elaboración de estudios sin que se haya avanzado en su ejecución material.