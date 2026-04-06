Minervigo se muda al Tinglado del Puerto con 17.000 piezas y una reliquia espacial de la Salyut 7

Minervigo cambia de escenario y gana metros para crecer. El Salón de Minerales, Fósiles y Gemas se celebrará este año del 24 al 26 de abril en el Tinglado del Puerto de Vigo, un traslado con el que la organización busca responder a la demanda de una cita que, aseguran, ya se ha consolidado como la más importante de Galicia dentro de su ámbito.

La feria llega con más expositores que nunca —23 en total— y con un despliegue que rondará las 17.000 piezas, entre minerales, fósiles, gemas, bisutería y artículos de decoración. Sus responsables, Borja Curros y Almudena Benito, explican que el cambio de ubicación llega «con ilusión» y con el objetivo de reforzar el papel de Minervigo como punto de encuentro para profesionales y aficionados de la mineralogía en la península: «Con la nueva ubicación damos respuesta a la demanda de una feria que está considerada ya como la más importante de Galicia de su sector», señalan.

Entre los grandes reclamos de esta edición figura una pieza poco habitual en un evento de estas características: un depósito original de combustible de hidracina, fabricado en titanio, procedente de la estación espacial soviética Salyut 7, que estuvo en órbita hasta 1986 y cuyos restos cayeron sobre Argentina en 1991. A su lado, otro “imán” para el público: una mandíbula de megalodón de casi dos metros, además de dientes auténticos tanto de este tiburón prehistórico como de dinosaurio.

El recorrido incluirá también piezas cotizadas por coleccionistas, como una calcita rosa sobre fluorita amarilla de la mina Villabona, además de madera fósil, trilobites y una placa de amonite piritizado de Alemania, datada en el Jurásico inferior, con más de 180 millones de años. No faltarán, además, ejemplares llegados de distintos puntos del mundo, como cuarzos de Bolivia, fluoritas o drusas y grandes geodas de amatista.

Minervigo refuerza también su programa paralelo, especialmente orientado a familias. Habrá meteoritos procedentes de Marte o de la Luna, una charla y firma de ejemplares con el cazameteoritos José Vicente Casado (que presentará la cuarta edición de su libro), un photocall para “convertirse en minero por un día” y una exposición de carbureros, las antiguas lámparas que iluminaban el trabajo en las minas.

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La entrada será gratuita y el horario de apertura, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, la organización sorteará 23 premios, entre ellos una geoda de amatista de 7 kilos, otra de cuarzo de 8 kilos, una fluorita de Asturias o una apofilita de la India.