Arde una antigua fábrica del Grupo de Empresas Álvarez en Vigo

Lunes de incendios en la provincia de Pontevedra. Aparte del fuego declarado pasado el mediodía en la sierra del monte Galleiro, en Cabral se han registrado otros dos muy próximos entre sí en un día de intensos vientos y de regreso de las lluvias a Vigo: uno, en San Paio de Abaixo -de 20 m² y ya extinguido- y originado al mismo tiempo que el de Ponteareas; y uno nuevo a primera hora de esta misma tarde en el antiguo edificio del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) en la Avenida de Ramón Nieto.

Una intensa columna de humo negro saliendo de la fábrica de cerámica en ruinas Porcelanas Santa Clara, situada en el número 390 de la Avenida de Ramón de Nieto, alertó tanto al propio vecindario como en varias zonas de Vigo desde las 16.00 horas, cuando se originó aproximadamente.

Un intenso humo negro envuelve al edificio en ruinas. / Cedida

Hasta el punto, han acudido la Policía Local de Vigo, la Policía Nacional y los Bomberos de la ciudad.

Los agentes han acotado la zona y los bomberos trabajan con cuidado en una estructura abandonada de cuatro alturas cuyo esqueleto, levantado en 1941 con hormigón revocado y pintado, podría estar comprometido.

Fuentes oficiales han confirmado a FARO que el lugar no se encontraba okupado, más allá de gente que entraba a modo de gamberrada.

El inmueble, propiedad de la que llegó a ser la segunda industria más boyante de Vigo tras Citroën, acogió una de las primeras industrias cerámicas del mundo. En el 2019, ya abandonado, sirvió para recrear un escenario en plena guerra de Siria en la serie La Unidad'.