La emprendedora viguesa Carla Alonso llega a EE UU para revolucionar el mercado de las reformas y reducir sobrecostes

El mercado de las reformas en EE UU mueve más de 400.000 millones de dólares y Carla Alonso ha puesto una pica desde A Salgueira con una plataforma que buscar ajustar los presupuestos desde el inicio de los proyectos y evitar los temibles sobrecostes. La empresa Hathor Technologies Group, con sede en Delaware, tiene apenas un mes de vida y se basa en la experiencia laboral de su fundadora en la construcción y el sector inmobiliario, así como en su curiosidad de viajera empedernida.

«Los sobrecostes son una brecha estructural en todo el mundo derivada de la falta de información, las estimaciones poco fiables y las decisiones a ciegas. El problema no es la construcción, sino que el dato de partida es erróneo. Pero si reduces la incertidumbre desde el principio, cambia todo lo que viene después. La plataforma se centra en la inteligencia de costes de construcción con el objetivo de analizar datos, estimar precios y ayudar a tomar mejores decisiones en proyectos de construcción desde el inicio», explica esta emprendedora de 27 años.

La emprendedora viguesa Carla Alonso. / Cedida

Alonso, que teletrabaja en la empresa familiar y alterna su residencia en Sevilla con sus numerosos viajes, decidió crear la empresa en EE UU por las facilidades para el emprendimiento y su enorme mercado inmobiliario. «Todavía está en la etapa de presemilla, a la espera de recibir inversión. Se encuentra en desarrollo, en una fase de crecimiento y aprendizaje constante. Pero está teniendo muy buena aceptación y ya estoy recibiendo correos y apareciendo en algunos medios de allí. Estoy muy contenta», destaca.

«Esto solo lo podía hacer un gallego. Yo voy a esa parte del 'depende'. Pero para intentar mejorar el sector. Obviamente, el coste de un proyecto depende de muchos factores, pero si partimos mal desde el inicio ya no solo es un problema de sobrecostes. La plataforma es de interés para particulares que quieren reformar su vivienda, para los constructores y para los inversores a la hora de tomar decisiones financieras», añade.

«No es igual un proyecto para reformar un apartamento en Vigo que en Madrid. Hay que tener en cuenta el precio de la mano de obra, los permisos locales o la disponibilidad de materiales», enumera Carla sobre algunos de los elementos que marcan grandes diferencias y que su plataforma sí valora.

Aunque ella nunca ha residido en EE UU, tiene contactos en el sector inmobiliario y está entrenando su sistema con datos reales de proyectos de reforma. Y los resultados reflejan discrepancias de más del 25-30% entre las previsiones iniciales y la realidad.

Gracias a su sistema de inteligencia de costes, la plataforma ofrecerá a sus clientes cifras realistas y adaptadas a las condiciones del mercado local, aspirando así a revolucionar el gigante mercado inmobiliario norteamericano.

Carla dice que heredó el gen emprendedor de su padre y también agradece a su madre que siempre le haya dado «alas» para hacer realidad sus inquietudes. «Soy inquieta por naturaleza y viajera, no turista. Salí de A Salgueira con 18 años y he estado en Senegal, Marruecos, Cuba o Vietnam. He currado en muchos trabajos y eso te da perspectiva en la vida», asegura convencida.

Durante su etapa en Vigo también tocaba el fagot y practicaba el tiro deportivo: «Desde pequeña siempre he sentido que el tiempo se me escapa entre los dedos. Ya no me dedico a ello, pero nunca vendería ni mi instrumento ni mi arma».

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Cuando vuelve a su ciudad, Carla no sale de su entorno de siempre: «La asociación de vecinos ha sido como mi templo. Allí estoy con el ordenador, cómoda, tomando algo y hablando con la gente. Amo mi barrio. Mi paz está en A Salgueira. Me alimentó mucho de lo fuera y me lo llevo a casa para darle forma con calma».