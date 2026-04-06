Cuenta atrás para la nueva nave de rederas del Puerto de Vigo: estará lista a finales de año en O Berbés

La nueva nave de rederas de O Berbés será una realidad a finales de año. El Puerto de Vigo avanza en los trabajos de rehabilitación de los antiguos almacenes de armadores, situados en la dársena número dos del puerto pesquero, para ponerlos a disposición de la veintena de mujeres que mantienen vivo este oficio histórico.

El inmueble se concibe como un espacio de trabajo estable para el tendido y reparación de redes de la flota de bajura. En el interior se habilitará una zona específica de labores, además de vestuarios y aseos para el colectivo, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad diaria.

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria y la Asociación de Rederas buscan preservar un saber artesanal que durante generaciones se ha transmitido —en muchos casos— de madres a hijas. Por eso, el proyecto incluye también un espacio anexo que funcionará como escuela, orientada a formar a nuevas generaciones y favorecer el relevo en un oficio que exige destreza y experiencia. Junto a ello, se prevé un área expositiva abierta a visitas para divulgar esta parte del patrimonio marítimo de la ciudad.

Infografía de la futura nave de rederas en O Berbés. / FDV

Aprovechando la intervención, la obra incorporará mejoras de eficiencia energética, con la instalación de nuevos elementos de iluminación LED.

Las obras arrancaron el pasado marzo. El proyecto fue adjudicado por 707.178 euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Arines Obras y Proyectos SL, Success Infraestructuras y Servicios SA y Obras y Viales de Galicia SL, con un plazo de ejecución de ocho meses.

El futuro edificio mantendrá la estética de su «gemelo» de Portocultura y reforzará su integración urbana. «Queremos que los vigueses puedan conocer nuestra historia y cultura marítimo-portuaria a través de oficios tradicionales como el de las rederas», explicó a FARO el presidente del Puerto, Carlos Botana, quien puso en valor el entorno de la dársena, «una de las zonas con mayor encanto del Puerto», por la presencia del mareógrafo y por el amarre habitual de la flota de bajura y de los barcos de marisqueo de la Cofradía de Vigo.

Oficio centenario

Las rederas del Puerto Pesquero forman parte del patrimonio cultural de la Galicia marinera. Un oficio centenario, desempeñado en su mayoría por mujeres, que consiste en reparar de forma artesanal redes y aparejos. Su vínculo con O Berbés es, además, anterior al propio puerto pesquero: en una época en la que los barcos amarraban en la playa contigua, las mujeres arreglaban las redes en los soportales del barrio. De ahí la relevancia simbólica de una actuación que devuelve este trabajo a su escenario natural.