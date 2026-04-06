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El Concello de Vigo aprueba los proyectos para renovar el aglomerado de 40 calles

Invierte 2,5 millones de euros para estas actuaciones en el casco urbano

Bache en el cruce de Eugenio Arbones y Fragoso, ya reparado.

Bache en el cruce de Eugenio Arbones y Fragoso, ya reparado. / Alba Villar

Borja Melchor

El Concello de Vigo aprobó los proyectos para la renovación de aglomerado en 40 vías del casco urbano de la ciudad con un importe de 2,5 millones de euros. Muchas de ellas sufrieron daños por las continuas lluvias del invierno. Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero, quien concretó que, «ahora, se procederá a la licitación». «Calculamos que, para finales de verano, se acometerán las obras», indicó.

Las calles que se beneficiarán de estas actuaciones son Martín Echegaray, Pizarro, Vázquez Varela, Barcelona, Ecuador, Estrada, Torrente Ballester, Luis Braille, Menéndez Pelayo, Nazario González, Paraguay, Santander, Simón Bolívar, Zaragoza, Chile, Amor Ruibal, Camilo Vega, Chano Piñeiro y Escultor Nogueira, Eugenio Arbones y Hernán Cortés.

Los socavones en el asfalto, un peligro con el que tener cuidado en Vigo

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Alba Villar

También Isidoro Romero, José de la Peña, José Gómez Posada Curros, Mariñamansa, Merlo, Nuñez de Balboa, Suido, Papuxa, Perdiz, Ruiseñor, Barrio de Ribadavia, Tomás Delmiro Martínez Silva, Vilagarcía de Arousa, Umia, Camino Carballa, Segunda Travesía Cordoeira, Camino Frián, Camino Soutelán y Camino Vicaría.

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Caballero concretó que los trabajos de renovación se prolongarán durante cuatro meses, «lo que significa que, al acabar este año», estarán «en magníficas condiciones» estas calles «con tanta población y tan importantes en términos de espacio». «La mayor inversión en asfaltado que se hizo nunca en Vigo, dos millones y medio de euros», finalizó.

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