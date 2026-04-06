Caballero sitúa a principios de junio el final de la humanización de Clara Campoamor hacia el Cunqueiro

El Concello de Vigo avanza en la humanización de la avenida Clara Campoamor, en el tramo comprendido entre la calle Ramiro Pascual y el Hospital Álvaro Cunqueiro, una actuación de medio kilómetro que el alcalde, Abel Caballero, dio por encaminada esta mañana durante una visita a la obra. El regidor situó «a principios de junio» la entrada en servicio del nuevo itinerario peatonal, que incluye asfaltado, acera, redes y alumbrado, y que busca resolver un punto negro para quienes acceden a pie al centro hospitalario.

Caballero insistió en que se trata de una intervención que «la tenía que hacer la Xunta», al entender que el entorno del hospital debería contar con un acceso «razonable» para pacientes y visitantes. En todo caso, defendió que el Concello decidió acometerla ante la falta de iniciativa autonómica y recordó que ya se había actuado en el frente inmediato al complejo sanitario.

El presupuesto inicial asciende a 1,25 millones de euros, con una obra que, según explicó, incorpora infraestructuras propias de una humanización urbana: conducciones de pluviales, redes de abastecimiento y canalizaciones, además del acondicionamiento general del vial. En el transcurso de los trabajos, el Ayuntamiento añadió una intervención no prevista inicialmente: el refuerzo de un muro en un tramo de unos 250 metros, tras comprobarse la erosión del cauce que discurre en paralelo a la carretera.

Según relató el alcalde, el talud presentaba riesgo de «hundimiento lento» por el efecto del río, y la solución adoptada fue fortalecer el muro para garantizar la estabilidad de la plataforma viaria y del nuevo paseo. «Es una parte tan importante de la obra que no se contaba con ella», subrayó, señalando que el resultado «se está quedando extraordinariamente bien».

En la fase final, el Concello prevé completar el alumbrado y la instalación de una barandilla metálica a lo largo de la acera, con el objetivo de reforzar la seguridad en una zona donde el nuevo muro genera cierta altura respecto a las fincas inferiores. La obra incluye también rebajes y accesos para dar servicio a viviendas y parcelas agrícolas, permitiendo la entrada de maquinaria.

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Caballero destacó la relevancia del tramo para la movilidad cotidiana: parte de la afluencia al hospital desde Beade y Valladares se realiza a pie, y hasta ahora caminar por la zona era, dijo, «imposible» por la ausencia de arcén. «Ahora sí», zanjó, en referencia a la nueva acera, antes de avanzar que el Concello continuará con el resto del asfaltado y la prolongación de actuaciones en Clara Campoamor.