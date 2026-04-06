Caballero acusa al Clúster de Turismo de Galicia de ser un «lacayo» de la Xunta y de «apoyarla políticamente»

El Clúster de Turismo de Galicia planteó al Gobierno gallego limitar los aeropuertos de Vigo y A Coruña a viajes de negocios y centralizar los vacacionales en Santiago. Lo hizo la semana pasada. El alcalde olívico, Abel Caballero, considera que es un «ataque» a su ciudad y acusa a esta entidad de «apoyar políticamente a la Xunta» y de «defender lo mismo» que la administración autonómica: «Que Vigo no tenga vuelos turísticos».

Caballero, como publicó FARO, subrayó que el Clúster «tiene contratos con la Xunta por millones y millones de euros» y defendió que «Vigo es el principal destino turístico de Galicia». «Siguen hablando del localismo. Y, cuando hablan del localismo, yo afirmo que el localismo es cuando la Xunta de Galicia paga vuelos en Santiago y no los paga en Vigo. Y eso es lo que vinieron haciendo durante años y años y años», criticó.

Indicó que «lo que hay que hacer» es que «la Xunta financie en Vigo los mismos vuelos que financia en Santiago». «Eso es lo que sería interés general. Lo otro es localismo de Santiago apoyado por la Xunta de Galicia y por el Clúster, que es un lacayo de la Xunta de Galicia. Y claro que en Vigo tenemos cada vez más turistas y si afortunadamente los trabajamos, promocionamos y hacemos desde Vigo», reflexionó.

Lamentó que el Clúster «apoya políticamente a la Xunta de Galicia y apoya políticamente que le den privilegios a Santiago en contra del aeropuerto de Vigo». «Cuando dicen que todos los aeropuertos perdieron tráfico, mienten. El aeropuerto de Vigo, en 2025, aumentó un 5,3% con respecto a 2024. Perdería Santiago, pero no Vigo. Utilizan mentiras y dicen verdaderas tonterías», apostilló.

Les acusa de ir «contra la ciudad»

Caballero argumentó que su deseo es que la gente «pueda sacar billetes a Vigo para todo». «Para congresos, que tenemos ya más que nadie. Para turismo, que tenemos más que nadie. Para industria, que tenemos más que nadie. Para negocios, que tenemos más que nadie. Para pesca, que tenemos más que nadie. Es que somos Vigo», añadió antes de acusar nuevamente a Xunta y Clúster de «ir contra» la ciudad.

«Vamos a tener vuelos a todos los lugares. ¿Qué es eso de reservar vuelos para Santiago? Se creen que estamos en la edad media, con privilegios feudales. No, no. Ahora, hay que competir. Y claro que nosotros competimos. ¿Por qué? Porque queremos que vengan a Vigo. Faltaría más: de repente, dejar que se vayan a otros aeropuertos. Y, por cierto, una parte de nuestra competencia es con Oporto también. Oporto significa un número de vuelos muy importantes que se podrían hacer desde Vigo», comentó.

El alcalde reiteró que «la Xunta de Galicia paga vuelos en Santiago a día de hoy y no paga ni un solo vuelo a Vigo». «Nos debe el dinero que le pagó a Santiago durante años y años y a Vigo, no. Y le voy a hacer la cuentita y le voy a decir lo que tiene que pagarnos la Xunta de Galicia al aeropuerto de Vigo», finalizó.

El BNG pide «menos ruído e máis accións» para Peinador

El BNG tildó de «absoluto disparate» la propuesta del Clúster de Turismo y defiende que «Peinador debe ser a terminal de referencia para a área de Vigo, o conxunto do sur do país e a Eurorrexión». Además, exige que la Xunta «faga efectivo o seu compromiso de poñer en marcha e financiar a captación de novos destinos» y demanda que «se avance na articulación dun sistema aeroportuario galego»

La formación nacionalista, a su vez, vuelve a reclamar un plan de dinamización para Peinador. Su portavoz en Vigo, Xabier P. Igrexas, señaló que «o futuro de Peinador non se defende con polémicas e golpes de peito, senón con propostas e acordos». Reclamó «menos ruído e máis accións» y lamentó «a falta de responsabilidade de quen, por acción ou omisión, aproveita esta situación para enlamar». «Xa vale de pimpampum partidista e de xogar sempre ao canto peor mellor, a cidade non o merece», apostilló.