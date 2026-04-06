Conexiones aéreas
El BNG de Vigo tilda de «disparate» la propuesta del Clúster de Turismo para Peinador
Exige que la Xunta «faga efectivo o seu compromiso de poñer en marcha e financiar a captación de novos destinos»
El BNG local tildó de «absoluto disparate» la propuesta del Clúster de Turismo de Galicia, que plantea limitar los aeropuertos de Vigo y A Coruña a viajes de negocios y centralizar los vacacionales en Santiago, y defiende que «Peinador debe ser a terminal de referencia para a área de Vigo, o conxunto do sur do país e a Eurorrexión».
Además, exige que la Xunta «faga efectivo o seu compromiso de poñer en marcha e financiar a captación de novos destinos» y demanda que «se avance na articulación dun sistema aeroportuario galego» La formación nacionalista, a su vez, vuelve a reclamar un plan de dinamización para Peinador.
Su portavoz en Vigo, Xabier P. Igrexas, señaló que «o futuro de Peinador non se defende con polémicas e golpes de peito, senón con propostas e acordos». Reclamó «menos ruído e máis accións» y lamentó «a falta de responsabilidade de quen, por acción ou omisión, aproveita esta situación para enlamar». «Xa vale de pimpampum partidista e de xogar sempre ao canto peor mellor, a cidade non o merece», apostilló.
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Un nuevo templo de la cultura y la música en directo en Cangas
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo
- Aena desmiente al Clúster de Turismo y su plan para Peinador: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago
- A salvo los dos tripulantes de la planeadora que volcó en A Guarda
- Trasladada al hospital una menor por intoxicación etílica, en Vilagarcía