Aena detecta deficiencias en la pasarela peatonal entre Ifevi y el aeropuerto de Vigo y licita una obra de 88.000 euros para repararlas

Aena suma otra inversión en el aeropuerto de Vigo. Nada que ver con nuevas rutas. Tampoco con ampliaciones, mejora de servicios o correcciones en el parking, como ha puesto en marcha en las últimas semanas. Esta vez se trata de subsanar deficiencias que el gestor aeroportuario ha localizado en la pasarela peatonal que conecta Peinador con el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Esta pasarela peatonal se inauguró en febrero de 2016 tras una inversión de 1,6 millones de euros. Su objetivo era el de facilitar el movimiento peatonal entre el recinto ferial y Ifevi, principalmente en jornadas de elevado movimiento de personas como Conxemar o Navalia. Durante años, además, permitió dotar a Peinador de un parking gratuito, ya que eran muchos usuarios los que estacionaban sus vehículos en el primer aparcamiento de Ifevi y usaban esta pasarela para llegar al aeropuerto. Esto ya no es posible, pues el recinto ferial ha cerrado el acceso al estacionamiento, reduciendo también la utilización de esta pasarela peatonal de más de 281 metros de longitud.

Una década después de su inauguración, el gestor aeroportuario acaba de licitar por 88.415 euros una serie de trabajos encaminados no solo a actuaciones de conservación, sino también para «corregir las deficiencias en la obra». A priori, según se recoge en el pliego técnico, ninguna de ellas es de carácter grave.

Los técnicos han detectado, principalmente, deficiencias relacionadas con la estanqueidad, corrosiones, zonas de anclajes deterioradas, losetas sueltas y rotas y filtraciones. Por ello, Aena recoge en el pliego que la empresa adjudicataria deberá, al menos, realizar los siguientes trabajos para subsanar los defectos encontrados y corregirlos:

Saneamiento y estanqueidad de juntas.

Adecuación de las zonas de evacuación de agua deterioradas.

de agua deterioradas. Tratamiento para eliminación de corrosión en chapa nervada del tablero.

en chapa nervada del tablero. Renovación de pavimento levantado, placas de anclaje y soportes de barandillas en rampa IFEVI.

levantado, placas de anclaje y soportes de barandillas en rampa IFEVI. Limpieza de depósitos de materia vegetal en pilastras y estructura metálica de la cercha (diagonales, montantes y cordones).

Saneamiento de picaduras de óxido y corrosión mediante limpieza, aplicación de protección y pintado.

Una vez que se adjudique, la obra tiene un plazo de ejecución de tres meses y obligará a cerrar la pasarela durante los trabajos de conservación.