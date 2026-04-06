«En 2º de Bachillerato gestionan el estrés con reels de Instagram»

Los días 2,3 y 4 de junio. O el 30, 1 y 2 de julio de 2026. Son las fechas marcadas en el calendario de todo estudiante de 2º de Bachillerato de Vigo: comienzan las PAU, las pruebas de acceso a la universidad que marcarán para muchos su futuro académico y laboral... o no. Y es que saber cómo gestionar esta presión y relativizar su peso a posteriori es de vital importancia para afrontar el examen.

Para ello, los equipos de orientación de los institutos de Vigo han contado en los últimos años con el apoyo de psicólogos que ofrecen en los centros técnicas y discursos para ayudarlos a controlar este estrés y sobre todo a motivarse según la personalidad de cada uno.

En esto insiste mucho el psicólogo Daniel Novoa, uno de los profesionales que ha impartido una charla en el IES O Castro a estos estudiantes. «No es algo residual ni de un año en concreto; el curso pasado estuvimos en el IES San Tomé, Castelao, en Coia... todo depende de cómo sea el grupo, si hay más autoexigencia, si hay un mal control o gestión de la educación emocional. En esta ocasión había un índice de estrés muy alto», precisa el psicólogo vigués.

Reconoce Novoa que muchos estudiantes se informan y tratan de asesorarse a nivel emocional a través de las redes sociales, lo que, por supuesto, es un grave error. «Miran los reels de Instagram y cogen trucos de ahí, están muy verdes a nivel emocional o gestión de emociones, pero el feedback que tienen las redes es nulo, cero. Ser autodidacta a través de las redes sociales es un error, y lo veo a diario», lamenta este profesional de la psicología.

Estresados sí, estresados no

Por ello, en su charla, indice en la importancia de «entender» el estrés y porqué algunos lo padecen y otros no. «Nunca se puede dar un discurso igual ante un grupo de alumnos tan heterogéneo. Algunos me trasladaban que el contenido de la PAU es inabarcable, otros que la demanda para entrara en la carrera era muy alta... a estos hay que trasladarles un discurso de relajación, y sobre todo de relativizar», explica Novoa.

Considera que con este tipo de alumnos es fundamental aplicar «estrategias de descarga de energía»: «No se lo creen pero les va a funcionar muchísimo mejor el parar y distraerse que agobiarse delante de los apuntes. Estaría bien quedar con los amigos, salir, echarse una siesta o, por supuesto, la actividad física. Está demostradísimo que mejora el rendimiento, consolida la memoria y recarga la atención; te baja marchas o te reactiva. El deporte es garantía de mejora», aprecia el psicólogo.

Todo lo contrario que para el alumno más pasota, menos autoexigente. «En este caso hay que saber meter presión, no olvidarse de la importancia del examen, y también saberle exigir. No se puede tratar al alumno con el mismo discurso», redunda Novoa.

Reconoce que en torno al 5% de los alumnos padece de ansiedad y angustia por las notas y la PAU mientras que el 95% necesita que se le apriete. «Hay que gestionar ambas, son igual de válidas», concluye.