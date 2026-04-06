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Más de 1.200 trabajadores de los PACs gallegos firman contra el decreto para abrirlos los sábados de mañana

El colectivo relama una análisis completo de las necesidades y los recursos antes de retomar el proyecto

Representantes de «PACs Contra o Decretazo», en la entrega de las firmas en el registro de Vigo.

Representantes de «PACs Contra o Decretazo», en la entrega de las firmas en el registro de Vigo. / Cedida

R. V.

El colectivo «PACs Contra o Decretazo» ha recogido en «menos de una semana» más de 1.200 firmas de trabajadores de unos 90 Puntos de Atención Continuada de toda Galicia para solicitar a la Xunta la paralización del anteproyecto de decreto que plantea abrir estos dispositivos de urgencias extrahospitalarias los sábados por la mañana. Las entregaron esta mañana en Vigo.

«El volumen de apoyos, su rápida recogida y la participación conjunta de todas las categorías profesionales» —personal médico, de enfermería, de servicios generales, celadoras, conductores y telefonistas—, según el colectivo, evidencia «un rechazo amplio, coordinador y transversal a la reforma propuesta».

La Xunta aparcó el decreto tras la movilización de estos trabajadores en marzo. En el escrito presentado hoy, los firmantes reclaman «la paralización del proceso hasta contar con un análisis completo de las necesidades asistenciales y de los recursos disponibles, así como con la elaboración de un plan integral que tenga en cuenta factores como la dispersión de la población, el envejecimiento o las dificultades de acceso a la sanidad en muchas zonas de Galicia».

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Peticiones

Demandan, además, «una evaluación independiente con la participación tanto de los profesionales como de la ciudadanía». Exigen que cualquier cambio garantice la calidad asistencial, al tiempo que repete los derechos laborales y evite «el aumento de la penosidad laboral, la merma económica, la sobrecarga de trabajo y la precarización».

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