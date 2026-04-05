El programa de Abuelos educadores de Cruz Roja sopla 10 velas tras ayudar a casi 200 personas

«Yo creía que lo sabía todo como abuela, pero estaba muy errada». Esta reflexión es de María Victoria, una de las casi 200 personas que han participado ya en el programa de Abuelos educadores de Cruz Roja en Vigo, que cumple 10 años. Asegura que este taller la ayudó mucho a entender que son los padres los que tienen más responsabilidad en la crianza de sus hijos y que ellos deben estar para «apoyarlos», no para sustituirlos. Análisis similar hace Cira Antonieta, otra participante en esta formación: «Ya no soy una abuela invasiva; no doy mi opinión si no me la piden. Me costó lágrimas de sangre llegar hasta aquí, pero es lo más sano».

Este proyecto, financiado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social e Igualdade, nació en 2016 y, desde entonces, ha ayudado a más de 190 abuelas y abuelos en Vigo. Solo en 2025, Cruz Roja atendió a 24 personas. «El impacto del programa cobra especial relevancia si se considera el contexto actual: uno de cada tres mayores de 65 años en España cuida a sus nietos varios días por semana, dedicando más de 16 horas semanales a esta labor, según estudios recientes de Aldeas Infantiles y recogidos por Cruz Roja en Galicia», destacan desde la organización.

Esta escuela, concebida con un enfoque participativo, se desarrolla a lo largo de 10 sesiones semanales en las que se tratan los siguientes temas: el papel de la abuela y el abuelo, hábitos de vida saludable, disciplina positiva, etapas evolutivas en la infancia y cambios en la adolescencia, estilos educativos, habilidades de comunicación, resolución de conflictos, nuevas tecnologías y herramientas lúdico-educativas. Son, precisamente, algunas de las cuestiones que más preocupan a los abuelos y abuelas que participan en los talleres. El objetivo: ayudarles a encontrar su sitio sin entrar en conflicto con el papel de los padres.

De izq. a dcha., Jesusa, Cira Antonieta, Chus de la Iglesia y María Victoria, frente a la sede de Cruz Roja en Vigo. / Marta G. Brea

Tras esta primera fase, el programa ofrece la posibilidad de participar en un grupo de ayuda mutua, en el cual los participantes profundizan en los temas que consideren más útiles (diversidad, igualdad, adicciones, conflicto de lealtades, etc.). De manera paralela, los equipos técnicos realizan entrevistas personalizadas para adaptar los recursos a las necesidades de cada familia. En definitiva, se trata de un espacio formativo y de acompañamiento diseñado para fortalecer su papel en la educación y cuidado de los nietos al tiempo que se proporcionan herramientas y recursos para gestionar mejor el día a día con los más pequeños.

Para Chelo de la Iglesia, otra de las abuelas participantes, este taller de Cruz Roja fue «maravilloso». «A mí me encantó. Volvería a hacerlo otra vez», asegura antes de indicar que una de las enseñanzas que se lleva es que los abuelos deben ser conscientes de que la responsabilidad de la crianza de los nietos es principalmente de los padres, no de ellos. Su preocupación es que los pequeños «sean buenas personas» y «sepan diferenciar lo que está bien de lo que está mal», así como la buena alimentación, que «no se enseña en los colegios», y la presión que se ejerce sobre el físico y el aspecto entre las menores.

Cristina Miranda, referente del programa de Abuelos educadores de Cruz Roja. / Marta G. Brea

A Jesusa, el programa de Cruz Roja la ayudó a mejorar la comunicación con su nieto de 12 años. Tiene otro de 3 que, por ahora, no presenta tantos desafíos. Una de sus grandes preocupaciones, según reconoce, es que el mayor tenga problemas en el colegio y no los cuente. María Victoria le tiene temor a las redes sociales y la posibilidad de que su nieto de 16 años caiga en algún vicio, como fumar. A Cira Antonieta le cuesta estar tranquila cuando su nieto de 14 años sale solo a la calle. Reconoce que es una inquietud que le surge por su vida en Venezuela, desde donde llegó a Vigo hace unos cuatro años.

El próximo taller, este mes

Cristina Miranda, técnica de inclusión social, es la referente del programa de Abuelos educadores de Cruz Roja. Detalla que, «si algún abuelo o abuela quiere tener una sesión individual» con ella para tratar un tema que no quiere tocar en clase delante de todo el mundo, se les proporciona «un espacio para dar apoyo psicológico y se les orienta e informa». Avanza que, este mes, comienza un nuevo taller de la escuela de Abuelos educadores en Vigo. Las sesiones se desarrollarán en la sede de Cruz Roja en Vigo, con entrada por el número 8 de la calle Teófilo Llorente, al lado de la Praza da Pedra.

Cruz Roja cree necesario seguir apostando por esta formación porque considera que «los abuelos y las abuelas se han convertido en un pilar esencial para miles de familias». Ya se pueden realizar las inscripciones para participar en el taller que empieza este mes de abril. Todas las personas interesadas pueden solicitar información y apuntarse en la sede de Cruz Roja en Vigo, en el teléfono 986 42 36 66 o en el correo electrónico vigo@cruzroja.es.