Celebraciones religiosas
La Procesión del Encuentro en Bouzas despide la Semana Santa de Vigo
La catedral de Tui acogió la celebración de la Misa Pascual, presidida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés
Con el cielo totalmente despejado, el sol permitió a los devotos disfrutar del Domingo de Resurrección con la Procesión del Encuentro, que rodeó la iglesia de San Miguel de Bouzas. Acudieron representantes políticos y decenas de fieles para despedir una Semana Santa bendecida por el buen tiempo.
La catedral de Tui acogió la celebración de la Misa Pascual, presidida por el obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés. Reunió a numerosos fieles para conmemorar la resurrección de Jesús. Por la tarde, empieza en la catedral tudense la novena en honor a San Telmo, patrón de la diócesis de Tui-Vigo.
Finalizada la Semana Santa, los feligreses de la ciudad olívica ya cuentan los días para su gran cita, la procesión del Cristo de la Victoria, también llamado Cristo de la Sal, el domingo 2 de agosto. Es la que más fieles reúne en todo el año en Vigo y la que más distancia recorre.
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