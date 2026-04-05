Luis Francisco Hombreiro, número dos de la Policía Nacional de Vigo: «Soy muy partidario de la presencia uniformada en las calles»

Luis Francisco Hombreiro (Asturias, 1977) ingresó en la Policía Nacional, directamente en la escala ejecutiva, el 11 de septiembre de 2001, el día en que todas las miradas se giraron hacia EE UU por el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Desde entonces transcurrieron 25 años a lo largo de los cuales este asturiano licenciado en Bioquímica y Biología Molecular y que se doctoró en Biotecnología ha ocupado puestos de mando en sus destinos en Lanzarote, Lugo, A Coruña, Málaga, Vilagarcía y ahora en Vigo, donde es el segundo en el escalafón tras Ramiro José Gómez. Se vino a la ciudad olívica en enero de 2025 tras su ascenso a comisario y es el jefe local de Operaciones, encargándose de la coordinación operativa de toda la Policía Judicial, junto a las brigadas de Extranjería, Información, Policía Científica o Seguridad Ciudadana.

Tras más de un año en Vigo diseñando la estrategia operativa en la prevención y lucha contra la delincuencia, valora que es una ciudad «muy segura»: «Si hacemos un análisis cronológico de los 10 últimos años vemos como los índices delictivos fueron disminuyendo, alcanzándose estándares de seguridad muy altos. Es el fruto de un trabajo continuo no solo nuestro, de las fuerzas de seguridad, también de los estamentos judicial y fiscal, porque esto es una cadena en la que todos colaboramos».

Un «gran dinamismo social y empresarial»

Incluye en esta cadena al conjunto de la sociedad. «La labor que se hace a través de ONG, fundaciones... también nos ayuda a visibilizar los problemas o circunstancias existentes y a focalizar la acción policial», afirma. El gran «dinamismo social y empresarial», agrega, deriva en que Vigo sea una urbe con muchos retos de seguridad, «pero se están cumpliendo todos».

La labor policial, advierte, es un reto diario: «Soy muy partidario de la presencia uniformada en las calles. Trabajo para incrementarla porque la presencia uniformada no solo aumenta la seguridad subjetiva, también la seguridad objetiva porque se producen menos delitos».

Y aboga por la existencia constante de una tensión policial «entendida en el buen sentido»: «Desde que entré en la Policía he venido a trabajar con la convicción clara de lo que hago en el día a día tiene una repercusión directa en el ciudadano. La pasión con la que ingresamos en la Academia de Ávila hay que mantenerla a diario para no perder el objetivo fundamental, que es el servicio al ciudadano».

Todos los policías «son importantes»

Hombreiro considera que es fundamental detenerse en «conocer al ciudadano, conocer a la sociedad e identificar las problemáticas para darles solución». Y afirma que todos los policías, estén en la brigada en la que estén, hacen una labor clave: «Todos son importantes. Me da igual el área donde trabajen. Un agente puede estar por ejemplo en el coche patrulla y otro en prensa. Pero sin el trabajo del coche patrulla nada se podría dar a conocer al ciudadano y sin la prensa no se visibilizaría tampoco la labor diaria y los operativos que hacemos en la calle», concluye.