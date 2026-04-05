El «Aurora», un clásico que se despide de Vigo hasta 2027

Inaugurado en 2000 por la centenaria armadora P&O para celebrar la llegada del nuevo milenio, el crucero británico Aurora atracó este domingo en el puerto de Vigo envuelto en la luz de la aurora que precedía a la salida del sol, haciendo honor a su nombre.

A bordo viajan cerca de dos mil pasajeros que aprovecharon las horas de escala para disfrutar de la última parada de su recorrido de una semana, en el que tras zarpar de Southampton visitaron Cherburgo, Leixoes y Lisboa.

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Amadrinado por la princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, el Aurora es una embarcación solo para adultos de corte clásico y ambiente relajado a bordo. Si se cumplen las previsiones, este ha sido un hola y adiós de este crucero a Vigo por este año, ya que en principio no volverá a visitarnos hasta julio de 2027.