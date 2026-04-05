Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Valencia - CeltaLey contra el DesperdicioMuere el abuelo de VigoTestamento MurosRescate Piloto EE UUHábitat VigoArte Panteones Galicia
instagramlinkedin

El «Aurora», un clásico que se despide de Vigo hasta 2027

El crucero atraca en el puerto vigués con 2.000 pasajeros

El crucero «Aurora», atracado este domingo en el puerto de Vigo.

El crucero «Aurora», atracado este domingo en el puerto de Vigo. / Pedro Mina

Francisco Díaz Guerrero

Inaugurado en 2000 por la centenaria armadora P&O para celebrar la llegada del nuevo milenio, el crucero británico Aurora atracó este domingo en el puerto de Vigo envuelto en la luz de la aurora que precedía a la salida del sol, haciendo honor a su nombre.

A bordo viajan cerca de dos mil pasajeros que aprovecharon las horas de escala para disfrutar de la última parada de su recorrido de una semana, en el que tras zarpar de Southampton visitaron Cherburgo, Leixoes y Lisboa.

Noticias relacionadas

Amadrinado por la princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, el Aurora es una embarcación solo para adultos de corte clásico y ambiente relajado a bordo. Si se cumplen las previsiones, este ha sido un hola y adiós de este crucero a Vigo por este año, ya que en principio no volverá a visitarnos hasta julio de 2027.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
  2. De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
  3. Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
  4. Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
  5. LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
  6. Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
  7. Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
  8. Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»

Vigo ensaya el tren de la próxima década

Vigo ensaya el tren de la próxima década

Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo

Muere Dora Carrera, una de las madres de la Asociación Érguete que luchó contra los narcos

Muere Dora Carrera, una de las madres de la Asociación Érguete que luchó contra los narcos

La Procesión del Encuentro en Bouzas despide la Semana Santa de Vigo

La Procesión del Encuentro en Bouzas despide la Semana Santa de Vigo

El 30% de los pisos turísticos de Vigo están ya gestionados por empresas

El 30% de los pisos turísticos de Vigo están ya gestionados por empresas

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

El apellido «Vigo» triunfa en A Coruña, la provincia y la ciudad donde tiene más presencia

El programa de Abuelos educadores de Cruz Roja sopla 10 velas tras ayudar a casi 200 personas

El programa de Abuelos educadores de Cruz Roja sopla 10 velas tras ayudar a casi 200 personas

Hábitat renuncia a construir las 52 viviendas previstas en el centro de Vigo

Hábitat renuncia a construir las 52 viviendas previstas en el centro de Vigo
Tracking Pixel Contents