El «Aurora», un clásico que se despide de Vigo hasta 2027
El crucero atraca en el puerto vigués con 2.000 pasajeros
Inaugurado en 2000 por la centenaria armadora P&O para celebrar la llegada del nuevo milenio, el crucero británico Aurora atracó este domingo en el puerto de Vigo envuelto en la luz de la aurora que precedía a la salida del sol, haciendo honor a su nombre.
A bordo viajan cerca de dos mil pasajeros que aprovecharon las horas de escala para disfrutar de la última parada de su recorrido de una semana, en el que tras zarpar de Southampton visitaron Cherburgo, Leixoes y Lisboa.
Amadrinado por la princesa Ana, hermana del rey Carlos III de Inglaterra, el Aurora es una embarcación solo para adultos de corte clásico y ambiente relajado a bordo. Si se cumplen las previsiones, este ha sido un hola y adiós de este crucero a Vigo por este año, ya que en principio no volverá a visitarnos hasta julio de 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»