Aena desmiente al Clúster de Turismo y su plan para Peinador: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago

Un brindis al sol sin tener en cuenta ni siquiera las estadísticas oficiales del escenario actual. La propuesta del Clúster de Turismo de Galicia de limitar los aeropuertos de Vigo y A Coruña para viajes de negocio y reservar el de Santiago para los vacacionales pasó por alto dos variables clave. En primer lugar, que la ciudad olívica y las Rías Baixas son el primer polo de atracción de la comunidad, liderando además el mercado extranjero con casi tantos huéspedes foráneos como las otras dos urbes gallegas juntas.

Las encuestas de Aena revelan además una paridad mucho mayor entre el perfil de Lavacolla y Peinador que con el de Alvedro. En el principal aeródromo tiene un 62% de viajeros que esgrimen las vacaciones como principal motivo de su desplazamiento, apenas cinco puntos más que el 57% que lo hace en el caso vigués. Por el contrario, en la terminal herculina cae hasta el 42%. Esta muestra fue tomada en más de 6.400 encuestas repartidas entre los tres aeropuertos en julio de 2024, arrancando de norte a sur y ocupando las semanas del 12 al 18, del 5 al 11 y del 20 al 26 en cada uno.

La elección de las fechas busca radiografiar el potencial en «temporada punta», cuando los aeropuertos alcanzan su pico de destinos y frecuencias. Ello explica que el perfil de viajeros de negocios sea muy inferior al que cualquier usuario habitual de Alvedro y Peinador puede constatar: 28% y 18%, todavía por encima del 12% santiagués. Y es que durante el resto del año la proporción de trabajadores es mucho mayor.

Perfil del pasajero del aeropuerto de Vigo según Aena / Marta G. Brea

En la encuesta de 2022 —realizada en fechas sin determinar— A Coruña y Vigo encabezaban el ránking nacional en este perfil con un 49 y 37% de usuarios de este tipo, colándose entre ellos La Gomera. En el caso de Lavacolla era apenas un 19%. En aquella ocasión hubo un empate técnico con los viajeros de ocio en Peinador (38%), la cifra más pareja de la comunidad frente al 45% de la capital o el 29% en Alvedro, una de las cifras más bajas de todo el país. La finalidad de estos informes es vender las bondades de cada destino a las aerolíneas.

En los documentos públicos que cuelga Aena en su web se incluye el número de operaciones y pasajeros permitidos por cada terminal, las rutas existentes o los datos demográficos de los usuarios: sexo, procedencia, edad y motivo. Pero la foto es parcial, ya que si se tuvieran en cuenta otras muestras podrían diferir. Un ejemplo es la temporada alta que supone la Navidad en Vigo y que coincide con el desplazamiento para ver a familiares y amigos (VFRs) en otras latitudes. Según el gestor, en verano esta causa oscila del 20% en Vigo al 15% en Santiago.

Objetivo de Caballero: «Ocuparlo todo»

El equilibrio de las propias encuestas de Aena constata la versatilidad del aeropuerto de Vigo, tesis defendida por el alcalde de la ciudad. Abel Caballero señala que «la especialización consiste en ocuparlo todo» En su defensa de «la primera ciudad turística de Galicia», el regidor olívico acusó de localista a la Xunta, afeando su «silencio cómplice» sobre la «tontería de rango mayor» que suponía a su juicio la propuesta de limitar mercados en los aeródromos de la comunidad. «Quisieron ver si colaba y no coló», afeó calificando de «desmentido suavito» la reacción del ejecutivo.