El 30% de los pisos turísticos de Vigo están ya gestionados por empresas

En Vigo hay operativos actualmente más de 2.000 pisos turísticos, una cifra que se espera que vaya todavía a más en verano, cuando muchas viviendas que están en alquiler de temporada pasarán al mercado vacacional. Históricamente, los propietarios se encargaban de todo el proceso: anunciar los inmuebles en plataformas como Airbnb, recibir a los huéspedes, estar siempre operativos por si necesitan algo y limpiar el espacio tras su salida. Es decir, trámites para lo que se requiere mucho tiempo.

Ahí vieron precisamente las empresas un importante nicho de mercado, y prueba de ello es que en los últimos años han abierto en Vigo decenas de inmobiliarias especializadas en pisos turísticos que ofrecen a los propietarios una gestión integral del proceso para que se olviden de los trámites. Le piden, eso sí, un porcentaje por cada reserva, que normalmente es del 20%. Esas empresas gestionan ya aproximadamente el 30% de los alquileres vacacionales de Vigo, según estimaciones de profesionales del sector.

Entre ellas destacan nombres como Cabana Rentals, Carrera Houses o Rías Baixas Rentals, dedicadas solo a pisos turísticos y que se encargan de todo, incluso llevar a cabo las obras necesarias y la consecución de la licencia pertinente. Y a partir de ahí promocionan las propiedades tanto en su plataforma como en las más famosas del mercado (Airbnb...). Crean y optimizan los anuncios incluyendo diferentes idiomas, descripciones detalladas, guías de la ciudad y recomendaciones. De esta forma, buscan también apoyar el comercio local y el crecimiento de la zona. Concretamente, en algunos casos han llegado a acuerdos con distintos parkings de Vigo para que los huéspedes puedan aparcar con condiciones ventajosas. Y también con locales de hostelería, para desayunar, comer y cenar.

Otras firmas, como Cíes Hoteles y Suites, son ellas mismas las propietarias de los apartamentos y operan directamente como si fueran agencias de viajes u hoteles, ofreciendo servicios mucho más allá del alojamiento. Por ejemplo, a través de acuerdos con empresas especializadas, ofrecen actividades como excursiones en velero por la Ría de Vigo, visitas a la isla de San Simón o clases de surf en la playa de Patos.

Para garantizar la optimización de la rentabilidad, este tipo de negocios actualizan el precio del alquiler vacacional de acuerdo con el mercado y competencia y en función también de la temporada en la que se alquila. Obviamente hablan con el propietario a la hora de establecer el importe y le trasladan la ventaja de utilizar su propio sistema. El objetivo final de estas empresas es maximizar la ocupación a lo largo del año, especialmente en temporada alta al tiempo que aseguran una experiencia excepcional tanto para el propietario como para los huéspedes.

El sector no ha dejado de reinventarse en los últimos años. Y es que en muchos casos, por ejemplo, permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempo. Pero no solo eso. Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario.

Los empresarios del sector defienden la ventaja de los alquileres vacacionales frente a los hoteles tradicionales: «Ofrecen una mayor intimidad y Galicia es uno de los territorios en los que tienen mayor potencial». Hay que apuntar que estas inmobiliarias especializadas en pisos turísticos que tienen sede física en Vigo no ofertan únicamente alojamientos en la ciudad, sino por todas las Rías Baixas, y también por el norte de Galicia.