La UVigo transforma la biomasa residual de infraestructuras en productos de interés para la reparación de suelos, el filtrado de augas residuales y la agricultura

Las administraciones están obligadas a retirar la vegetación que crece en los márgenes de carreteras, vías ferroviarias y líneas de alta tensión asumiendo los elevados costes que supone la limpieza y tratamiento de esta biomasa a la que no se le da ningún uso. Un consorcio empresarial financiado por la Xunta ha subcontratado a tres grupos de la UVigo para transformar estos restos, entre ellos, las plantas invasoras de acacia, en productos de alta valor añadido que podrían aplicarse a la reparación de suelos, el filtrado de aguas residuales y la agricultura.

El proyecto Biolin, seleccionado dentro la convocatoria Nexos, tiene un presupuesto de 1,4 millones de euros. Se desarrollará hasta septiembre de 2028 y los investigadores prevén comenzar el estudio piloto el próximo año en una carretera o línea de alta tensión de la provincia de Pontevedra. El objetivo es obtener biochar, carbón vegetal, y ácido piroleñoso dentro de la filosofía de la economía circular.

Los investigadores de GeoTech utilizarán imágenes para identificar qué especies integran la biomasa de interés. / Cedida

El consorcio está coordinado por la empresa Ingeniería Insitu, surgida de la UVigo en 2008 y con una cartera de clientes en Europa y Sudamérica. Y lo completan Asefor, creada por ingenieros forestales formados en el campus de Pontevedra; Excavaciones y Desbroces Rocha, de Tui; y TEN (Tratamientos Ecológicos del Noroeste), con sede en A Coruña y especializada en la fabricación de suelos técnicos para la recuperación de zonas degradadas por canteras, incendios o construcción de grandes infraestructuras.

Los investigadores también recurrirán a drones para caracterizar la biomasa. / Cedida

El grupo GeoTech (Geotecnologías Aplicadas) del Cintecx se ocupará de la identificación y caracterización de la vegetación utilizando técnicas avanzadas de teletedetección, drones y gestión predictiva con IA. «Empregaremos métodos baseados principalmente en imaxes de satélite que eviten ter que visitar a zona para caracterizar a biomasa e analizar o seu potencial. Por exemplo, á hora de determinar se podemos esperar a retirala cando realmente sexa útil para obter o biochar sen incumprir as normativas de mantemento de infraestruturas», explica Pedro Arias, coordinador del proyecto.

El grupo Hidroforest, liderado por Luis Ortiz en la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, será el encargado de tratar los residuos con pirólisis, un proceso termoquímico, para obtener el biochar. «En función de como se fai pódense obter carbóns para diferentes usos. Cando o proceso é máis custoso, porque implica máis tempo e maiores temperaturas, obtéñense productos de maior valor engadido. O biochar obtido cunha pirólise máis barata utilízase para enmenda de solos degradados por incendios ou obras agresivas e para filtrado de augas residuais e fixación de metais esados. E cando se incrementa o custe de producción chégase ao carbón activo que se aplica en pastas dentífricas ou cremas faciais», detalla.

Reunión de lanzamiento del proyecto. / Cedida

Por su parte, el grupo Biosuv de Ángeles Sanromán pondrá a punto los procesos necesarios para obtener ácido piroleñoso, un producto que se utiliza en tratamientos fungicidas y para facilitar el enraizamiento y crecimiento de especies.

«Tentamos reducir os custes para a sociedade vinculados a esta biomasa polo que estes procesos terán que ser economicamente rentables. Se son máis custosos que o produto final non serían eficientes e non terían impacto no mercado. A constante é que sexan viables para as empresas», subraya Arias.

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Respecto a las especies de interés, los investigadores parten de la hipótesis de que los arbustos y árboles de cierto porte serán los más aptos para la valorización: «Segundo estudos xa realizados, as especies invasoras do xénero das acacias, que son de crecemento rápido e están por toda Galicia, son adecuadas para obter biochar».