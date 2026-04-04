La UVigo imparte una microcredencial para formar en comunicación corporativa a autónomos y pymes

El edificio Redeiras de O Berbés acogerá un curso para formar en comunicación corporativa a autónomos y pymes entre el 15 de abril y el 21 de mayo. Integrado en la oferta de microcredenciales de la UVigo, permitirá a los asistentes adquirir y reciclar sus conocimientos en áreas como la publicidad y las relaciones públicas, la organización de eventos, el branding, la identidad gráfica, la creatividad, la planificación de medios, la comunicación digital o las redes sociales.

Respaldado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y el sur de Pontevedra (AJE), contará con profesorado de la Facultad de Comunicación de la UVigo especializado en los distintos ámbitos abordados y que añaden a su valor académico la experiencia profesional y también externo. Los docentes de la universidad son Carmen Máiz, la coordinadora del curso, Vicente Badenes y Julinda Molares. Y a ellos se unen Raquel López, gerente multimedia del grupo Prisa, y Patricia Ricón, de la agencia de medios Avante. Ambas imparten docencia habitualmente en másteres y cursos de posgrado.

Cartel de la microcredencial. / UVigo

El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico y está dirigido tanto a personas que estén a punto de empezar su actividad profesional como a aquellas que quieran hacer crecer su negocio y reciclarse en temas relacionados con la comunicación y un entorno especialmente cambiante como el digital.

El curso «Herramientas de comunicación para pymes» tendrá un máximo de 30 plazas y se impartirá por las tardes, entre las 16 y las 19 horas, los miércoles, jueves y viernes para facilitar la asistencia.

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La inscripción estará abierta hasta el 8 de abril en la web del Centro de Estudios de Posgrado y Formación Permanente de la UVigo. Y gracias a las subvenciones del Plan de desarrollo de microcredenciales universitarias de la Xunta, que financia más del 70% de la matrícula a personas de entre 25 y 64 años, tendrá un coste máximo de 97,5 euros.