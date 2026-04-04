Prisión provisional para los tres hombres detenidos en Vigo por su presunta relación con atracos bancarios
Los arrestados pasaron a disposición en el Tribunal de Instancia de Porriño
El juez de guardia de Porriño ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres hombres detenidos esta semana en Vigo en el marco de una operación relacionada con atracos bancarios. La causa está declarada secreta.
Los arrestados pasaron este viernes de Semana Santa a disposición en la plaza 3 de la Sección de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Porriño, si bien la causa la lleva la número 1, que esta próxima semana deberá ratificar la medida privativa de libertad, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Las detenciones se produjeron como consecuencia de un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional como consecuencia de una investigación previa. En los últimos meses hubo varios asaltos bancarios tanto en Vigo como en localidades de su entorno como Porriño, si bien las fuentes oficiales consultadas no aclararon qué robo o robos se atribuyen a los apresados.
También esta semana ingresó en prisión preventiva, en este caso por orden de la jueza de guardia de Vigo, una mujer acusada de intentar atracar una céntrica joyería de la ciudad olívica, situada en la Gran Vía, armada con un revólver y un puñal. La asaltante fue detenida por la Policía Local.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»