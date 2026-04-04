Prisión provisional para los tres hombres detenidos en Vigo por su presunta relación con atracos bancarios

El juez de guardia de Porriño ha decretado el ingreso en prisión provisional de los tres hombres detenidos esta semana en Vigo en el marco de una operación relacionada con atracos bancarios. La causa está declarada secreta.

Los arrestados pasaron este viernes de Semana Santa a disposición en la plaza 3 de la Sección de Primera Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Porriño, si bien la causa la lleva la número 1, que esta próxima semana deberá ratificar la medida privativa de libertad, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Las detenciones se produjeron como consecuencia de un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional como consecuencia de una investigación previa. En los últimos meses hubo varios asaltos bancarios tanto en Vigo como en localidades de su entorno como Porriño, si bien las fuentes oficiales consultadas no aclararon qué robo o robos se atribuyen a los apresados.

También esta semana ingresó en prisión preventiva, en este caso por orden de la jueza de guardia de Vigo, una mujer acusada de intentar atracar una céntrica joyería de la ciudad olívica, situada en la Gran Vía, armada con un revólver y un puñal. La asaltante fue detenida por la Policía Local.