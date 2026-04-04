Justicia
Piden 2 años de cárcel para un italiano que se hizo pasar por un integrante de Il Divo para estafar a una viguesa
La víctima realizó varias transferencias por más de 27.000 euros después de que el acusado la contactara por correo y Whatsapp
La Fiscalía pide 2 años de prisión para un ciudadano italiano que estafó más de 27.000 euros a una mujer, ante la que se hizo pasar por un empresario del sector de la música, integrante de la compañía Il Divo, y que será juzgado el próximo martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
Según el escrito de acusación pública, el procesado contactó con la víctima en 2022 y mantuvo conversaciones con ella por correo eléctronico y por WhatsApp, haciéndose pasar por integrante de la empresa Il Divo Music Investiment, marca del conocido grupo de ópera vocal pop integrado por Carlos Marín, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard.
Así, le propuso que invirtiera en acciones de la compañía, y aunque la mujer le pidió tiempo para valorarlo, él insistió en la premura, asegurándole que se trataba de un negocio "real y seguro". Finalmente logró convencerla y la mujer, dado que estaba vinculada a actividades de canto, accedió a hacerle dos transferencias por 2.250 y 300 euros. Pocos días después, la víctima recibió un supuesto contrato de inversiones con la empresa y realizó otra transferencia por 25.000 euros.
Bloqueo de cuentas
Ese dinero fue recibido en una cuenta del acusado que, después, la transfirió a otras dos cuentas. Una vez iniciada la investigación judicial, se logró bloquear dichas cuentas con 23.681,14 euros, mientras que el acusado logró retirar otros 1.318,14 euros antes de dicho bloqueo bancario. Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye un delito de estafa, y pide que le condene a 2 años de cárcel. También pide que indemnice a la perjudicada en esos 1.318,14 euros y en los 2.550 euros transferidos inicialmente.
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