Luisa Sánchez critica el cobro del rodaje mientras se disparan las quejas por el estado de las calles de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha cargado contra el inicio del periodo de cobro del impuesto de circulación en la ciudad al entender que coincide con un aumento de las quejas vecinales por el mal estado de calles y aceras. La dirigente popular sostiene que los vigueses afrontan el pago del rodaje mientras siguen circulando por viales «sin asfaltar, llenos de socavones y baches» y con arreglos provisionales «sin ningún tipo de control».

Según la nota difundida por los populares, una de cada cuatro reclamaciones presentadas en el Concello durante el mes de marzo estuvo relacionada con deficiencias en la vía pública. El PP cifra en más de 150 las quejas registradas en 31 días, lo que supondría una media de cinco al día. Sánchez enmarca esa situación en un problema «generalizado» y reprocha al gobierno local su falta de respuesta.

La líder local del PP señala además varios puntos de la ciudad en los que, siempre según su formación, se habrían denunciado hundimientos o riesgo de colapso, entre ellos Gran Vía, Martínez Garrido, Avenida de Europa, San Amaro, Camiño Areeiro, Cesáreo Vázquez y Paredes. También pone el foco en la gestión administrativa de estas incidencias y asegura que una vecina ha presentado una queja por la «dejadez en la tramitación» de los avisos ciudadanos.

En el plano político, Sánchez cuestiona el anuncio del alcalde sobre un plan de asfaltados valorado en 26 millones de euros. A su juicio, lo único licitado hasta ahora es una primera fase de 850.000 euros para actuar en 26 calles. La dirigente popular añade que el contrato de mantenimiento y mejora de viales, presupuestado en 23,6 millones para cuatro años, sigue en fase previa, mientras que otra actuación para calles del centro todavía no ha iniciado siquiera su licitación.

Noticias relacionadas

El PP recuerda asimismo que el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica comenzó el 1 de abril y que los recibos domiciliados se cargarán el 1 de junio. El Concello prevé ingresar 14,6 millones de euros por este concepto sobre un parque de algo más de 204.000 vehículos. «Le recordamos al señor Caballero, por si se ha olvidado, que se trata de una tasa destinada a financiar el mantenimiento de las carreteras y vías locales», concluye Sánchez.