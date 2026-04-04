Latinoamericanos que viven en Vigo, hacinados en el aeropuerto de Miami durante días por las restricciones de Trump

Las políticas migratorias de Donald Trump y que están provocando deportaciones masivas están afectando también a los latinoamericanos que viven en Vigo y que intentan viajar a Estados Unidos para visitar a sus familias o amigos. Es el caso de Wendy Hernández (nombre ficticio porque la persona real prefiere no revelar su identidad), venezolana que llegó hace varias décadas a España, tiene nacionalidad española y que actualmente reside en Vigo, donde está empadronada. Hace dos semanas viajó a Miami para pasar unos días con sus amigas, pero desde el aterrizaje en suelo estadounidense comenzó una auténtica pesadilla que tardará en olvidar.

Y es que a su llegada unos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU, el temido ICE, le impidieron la entrada en el país y la metieron en un cuarto en el que solo había mujeres latinas y estaban en su misma situación. La tuvieron ahí encerrada más de un día, sin comida y sin darle ningún tipo de explicación que justificase esa privación temporal de su libertad, lo que aumentaba todavía más la angustia. «Estuvieron un día entero interrogándome y todavía ahora no sé por qué no me dejaron entrar en el país. Ninguna de las que estábamos allí encerradas sabíamos qué pasaba», denuncia esta mujer, que trabaja en una de las empresas más importantes del área de Vigo.

La indignación crecía mientras las horas pasaban. La posibilidad de dejarla en libertad para que pudiera entrar en Miami y seguir con su viaje planeado nunca estuvo sobre la mesa para los agentes del ICE. Sin ir más lejos, la única opción que le daban era que volviese a España. Al haber comprado en primer lugar un viaje de ida y vuelta, la compañía aérea le permitió adelantar su fecha de partida y, al cabo de menos de 48 horas, estaba volviendo a Madrid y, posteriormente, a Vigo.

Wendy denuncia el trato completamente deshumanizado que sufrió durante esos dos días atrapada en el aeropuerto de Miami. Pero no solo a ella. Recuerda también cómo uno de los azafatos del vuelo, de origen latino, tampoco pudo entrar en el país y lo estuvieron interrogando durante varias horas.

Pero este caso no fue en absoluto el único que se ha vivido recientemente en Estados Unidos por parte de ciudadanos que viven en Vigo. Un grupo de amigas latinoamericanas que residen en la ciudad también viajaron a Miami hace unas semanas para ver a sus familias y no pudieron pasar del control de pasaportes. Según indican, los nombres de dos de ellas se parecerían a las de dos personas con antecedentes y buscadas por las fuerzas policiales y con esa excusa no las dejaron entrar: también se tuvieron que coger un vuelo de vuelta a España, en su caso dejándose un dineral pues no habían comprado todavía la vuelta.

La difícil vuelta a la vida diaria

Desde esos episodios, tanto Wendy como ese grupo de amigas que intentaron infructuosamente viajar a Estados Unidos, el día a día no ha vuelto a ser lo mismo. Continúan trabajando, pero lo sucedido ha supuesto un auténtico shock para ellas, que se preguntan cuándo podrán cruzar el charco para ver a sus seres queridos. Y no solo eso: la experiencia de los agresivos interrogatorios de los agentes del ICE y pasarse encerradas más de 24 horas sin apenas comer en un cuarto minúsculo sin que nadie les ofrezca explicaciones les ha dejado profundas heridas. Ahora, intentan volver a la normalidad pero reconocen que les va a ser muy complicado.