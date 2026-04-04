Las historias que esconden las esculturas públicas de Vigo: un recorrido por algunas de las más representativas

Si uno camina por la calle y se fija en sus vecinos no siempre ve caras atentas, muchas veces topa con miradas distraídas o absortas en sus móviles. Los transeúntes que circulan indiferentes se pierden asistir en directo a la exposición que ofrece Vigo al aire libre, una colección ubicada en cientos de esquinas, rotondas o parques que conforman la escultura pública de la ciudad. Hay alrededor de 300 ejemplares, los primeros del siglo XIX y los últimos de nuestros días.

Mercedes Bangueses, la nueva presidenta de Estudios Vigueses, es doctora en Historia del Arte. Precisamente las piezas comunitarias son su especialidad, tiene varios libros publicados sobre el tema. Ella propone un recorrido a modo de muestra de lo que podemos encontrar en la urbe. Distintos materiales, épocas y autores que se configuran no solo como parte del paisaje urbano, sino también como puntos de encuentro entre la ciudadanía. También hay homenajes, agradecimientos a figuras importantes y resultados de aportaciones económicas de los residentes del pasado.

Cercanías larga distancia de Manolo Paz. / Pedro Mina

Cercanías largo recorrido (1990) de Manolo Paz

En la estación de Guixar hay lo que parece una V de Vigo. Nada que ver. Se trata de una obra de Manolo Paz, reputado escultor conocido sobre todo por su uso del granito gallego, en la que juega con la geometría y el desequilibrio. Está forjada en acero corten y es propiedad de Renfe. "Tienen un proyecto con el que compran piezas a escultores noveles y reconocidos y las van colocando en diferentes estaciones de España. Esta estaba originalmente en la estación de Vialia, pero acabó aquí cuando se hicieron las obras", explica Bangueses.

La figura tiene algo en común con muchas otras de las que están instaladas en Vigo: carece de una placa identificativa. "Suelen acabar arrancándose, robándose, grafiteándose o perdiéndose. No hay un mantenimiento y no se puede tener a un vigilante a todas horas, por lo que acaba siendo un problema", dice la presidenta de Estudios Vigueses. En estos momentos, el Concello de Vigo está realizando un inventario de todas las esculturas, un paso más en su cuidado. Sin embargo, en este caso la identificación correspondería a la empresa ferroviaria.

Como chove miudiño de José María Barreiro. / Pedro Mina

Como chove miudiño (2015) de José María Barreiro

Una de las características más reconocibles de José María Barreiro es el uso del color y, como muestra, la gran escultura de acero policromado ubicada en la rotonda de Rosalía de Castro que linda con calle Canceleiro. "A pesar de tratarse de un material rígido, las formas curvas y el ensamblaje de placas generan una sensación de movimiento y ductilidad, estableciendo un diálogo entre la solidez y la ligereza", dice Bangueses. Las esculturas públicas muchas veces se crean considerando el espacio en el que están, aunque a veces sean desplazadas. En este caso influye hasta en el nombre: "Se titula Como Chove Miudiño porque hace referencia a un pasaje de Rosalía de Castro, autora que da nombre a la calle. Es un ejemplo de cómo el escultor, cuando la concibe, piensa en dónde va a estar, cómo se va a ver y qué relación tiene con el entorno", indica. Estos días también se puede visitar su obra en la Casa das Artes.

El Abrazo de Andrés Conde. / Pedro Mina

El abrazo (2021) de Andrés Conde

En la calle Oporto aparece una pieza que, pese a su altura, puede pasar desapercibida. Está hecha en hierro forjado y fue encargada por Zona Franca. Se sitúa junto a un edificio ecléctico de finales del siglo XIX que ahora pertenece a esta entidad y a un antiguo inmueble de la Diputación. Fue una idea del coruñés Andrés Conde: "Simbolizó el hermanamiento, el acercamiento entre la ciudad de Vigo y la Zona Franca. No se tocan, no hay ningún punto en común, pero están cerca, como colaborando, trabajando a la par, sin interferencias", apunta la presidenta de Estudios Vigueses.

Niños con tortuga. / Pedro Mina

Niños con tortuga (años 40) de Camilo Nogueira

Según se avanza hacia la zona del Naútico nos topamos con esculturas icónicas como El Nadador de Francisco Leiro. “Surge con el abrir Vigo al mar de los 90. Se trataba de crear un punto de encuentro para que la ciudadanía se acercase al mar y entre sí”, explica Bangueses.

Volviendo por la Alameda aparece Nogueira, el escultor público que más obra tiene en Vigo. Trabajó sobre todo en piedra que sacaba de las canteras de Castrelos, moldeable como se puede apreciar en sus obras distribuidas en la Alameda. “Esta escultura es parte de su conjunto de obras centradas en niños, mujer y en la vida al aire libre”, apunta la historiadora.

Monumento a Curros Enríquez. / Pedro Mina

Monumento a Curros Enríquez (1911) de Lorenzo Coullaut

En mármol, algo poco común en estas tierras más allá de los cementerios. Traer materiales lejanos era tedioso, por lo que habitualmente las piezas más antiguas se hicieron con lo que había a disposición.“Este es el primer monumento que se hace en Galicia dedicado a Curros”, apunta Bangueses. Además de un busto con su cara, presenta un relieve con una mujer ataviada a la gallega. El escultor era sevillano pero sabía que iba a exhibirse aquí.

Tiene varias inscripciones. Una de ellas “a las señoritas de la ciudad”, que fue un grupo de mujeres que realizaron una tómbola con sus muñecas para aumentar las donaciones que financiasen la escultura. “La obra fue pagada por los vecinos, cada uno con lo que tenía. Iba a construirse antes, pero no se pudo porque el dinero recaudado se entregó a las víctimas de un terremoto que había ocurrido en el sur de Italia”, cuenta Bangueses. Parecía que entonces sí iba a llevarse a cabo la financiación, pero ardió un edificio y los canteros perdieron sus herramientas. Los donativos volvieron a destinarse a otro cometido. Tres años después de lo previsto, sí se consigue.

Monumento a la mujer de Xesús Valverde Alonso. / Pedro Mina

Monumento a la mujer (1992) de Xesús Valverde Alonso

Dos figuras de bronce sobre un pedestal de granito. Así decidió el vigués que haría su homenaje al sexo femenino. "Quiso representar a una madre y relacionarla con Galicia. Es por eso que vemos líneas sinuosas que se pueden identificar con las de la comunidad", dijo Bangueses. En el pasado descansaba sobre repisas más elevadas, pero se optó por ponerlas a la altura del ciudadano, precisamente para romper la idea de inaccesibilidad.

Monumento a José Elduayen. / Pedro Mina

Monumento a José Elduayen (1896) de Agustín Querol

Es la más antigua. Solo hay una obra anterior a esta en Vigo, que es el monumento al almirante Méndez Núñez en la Plaza de Compostela. Fecha de 1892.

José Elduayen fue un político de la cuerda de Cánovas del Castillo que consiguió importantes logros para Vigo. Carreteras, mejoras en las obras del puerto, el faro de las Cíes, las torres de la Concatedral o el ferrocarril que une la urbe con Ourense y Ourense con Madrid. “La ciudadanía decide hacer una colecta para levantar un monumento en agradecimiento. Él no quiere, pero se hace igual”, asegura la historiadora. Estudios Vigueses tiene una lista con las 3.500 donaciones que hicieron los vigueses en su honor: había aportaciones que incluían desde céntimos hasta miles de pesetas.

Querol realizó una escultura de dos metros y medio en bronce. También hizo cuatro mujeres que representan los cuatro ministerios en los que trabajó Elduayen. Además, el pedestal de la escultura es cosa de Jenaro de la Fuente. No puso dinero, pero creó gratis el soporte.